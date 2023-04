Kann man mit Dividenden reich werden? Ja, man muss nur genug Aktien haben. 52,7 Millionen Stück der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd zum Beispiel. 63 Euro Dividende je Aktie multiplizieren sich so zu gut 3,3 Milliarden Euro, die übernächste Woche an Klaus-Michael Kühne fließen. Er ist der unbestrittene Dividendenkönig 2023. 21 Milliarden Euro Bilanzgewinn weist Hapag-Lloyd für 2022 aus. Ein außergewöhnlich gutes Geschäftsjahr für die Branche angesichts zeitweise rasant ge­stiegener Frachtraten.

Gut 11 Milliarden Euro plant die Reederei nach der Hauptversammlung am 3. Mai an die Aktionäre auszuschütten. 30 Prozent gehen an den in der Schweiz wohnhaften Kühne, der zudem Mehrheitseigentümer der Spedition Kühne+Nagel ist, sowie 15 Prozent Anteile an der Lufthansa und der HSV Fußball AG hält. Weitere Hapag-Lloyd-Milliarden fließen an die Reederei CSAV aus Chile, nach Qatar, Saudi-Arabien; gut 1,5 Milliarden Euro aber auch an die Stadt Hamburg. Nur 3,6 Prozent der Aktien sind breit gestreut.