2 G in Bankfilialen : Keine Impfung, keine Kontakte

2 G gilt auch in manchen Bankfilialen. Bild: dpa

Bei der konzertierten Werbeaktion der deutschen Wirtschaft für das Corona-Impfen machen fast alle großen Kreditinstitute des Landes mit. „Wir impfen uns den Weg frei“, heißt es bei den Volksbanken, die Sparkassen haben ihr „Weil’s um mehr als Geld geht“ umgedichtet in „Impfen. Weil’s um uns alle geht“, und die Deutsche Bank erweitert ihren Hashtag auf „#positiverImpfbeitrag“.

Grundsätzlich scheinen die Banker dieses Landes also alle Impffans zu sein. Doch in der Frage, wie sie mit ihren ungeimpften Kunden umgehen sollen, gehen die Meinungen weit auseinander. Die einen pochen darauf, dass die Politik Bankdienstleistungen explizit der täglichen Daseinsvorsorge zugeschrieben hat und zeigen sich glücklich, dass sie ihre Kunden weitgehend unbehindert bedienen können. Auf der anderen Seite stehen Institute, die von ihren Kunden 3-G- oder sogar 2-G-Nachweise verlangen und das vor allem mit dem Schutz der Mitarbeiter und der übrigen Kunden begründen.

Solche Einschränkungen müssen Ungeimpfte heute hinnehmen, zumal die grundlegenden Bankdienste auch weiter verfügbar bleiben. Geld und andere Dienstleistungen bekommen sie weiterhin am Automaten. Und in Zeiten der wirklich harten Lockdowns hat sich bei den meisten Banken und Sparkassen die Beratung per Video und Telefon etabliert. Wer aber nach bald zwei Jahren Corona noch immer eine Impfung für das größte Übel hält, der kann nicht erwarten, dass sich ein Bankberater dem Infektionsrisiko seiner Anwesenheit aussetzt.