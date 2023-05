Die Europäische Zentralbank wird Ende des Monats 25 Jahre alt. Für eine Zentralbank ist das kein beeindruckendes Alter: Die Bank of England wurde im Jahre 1694 gegründet, die Banque de France stammt aus dem Jahr 1800. Die Deutsche Bundesbank entstand im Jahre 1957 aus der wenige Jahre zuvor ins Leben gerufenen Bank deutscher Länder. Gleichwohl hat die EZB in ihrem noch jungen Dasein allerlei erlebt.

Gerald Braunberger Herausgeber. Folgen Ich folge

Wenige Jahre nach ihrer Gründung hebelten mit Deutschland und Frankreich die beiden wichtigsten Länder der Währungsunion de facto das Neuverschuldungskriterium des Vertrags von Maastricht aus, wonach eine der tragenden Säulen, auf denen die Europäische Währungsunion errichtet war, zu bröseln begann. Bald darauf brach die Große Finanzkrise aus, in der die Zentralbanken durch großzügigste Bereitstellung von Liquidität das globale Finanzsystem und damit das Wohlergehen der Weltwirtschaft stabilisieren mussten.

An die Große Finanzkrise schloss sich nahezu übergangslos die Eurokrise an, die wiederum nur durch ein sehr aktives Handeln der EZB mühsam bewältigt werden konnte. Mario Drahis berühmtes „Whatever it takes“ hat diese Zeit in drei Wörtern für die Geschichtsbücher festgehalten. In jenen Jahren setzte – bei weiterhin sehr niedrigen Inflationsraten übrigens – in Deutschland eine Entfremdung von der ohnehin immer etwas skeptisch betrachteten Zentralbank im Osten Frankfurts ein. Nachdem deutlich wurde, dass sich die Europäische Zentralbank nicht einfach wie ein Klon der Deutschen Bundesbank verhielt, wurde die Geldpolitik mehrfach zum Verhandlungsgegenstand vor dem Bundesverfassungsgericht. Die deutschen Debatten jener Zeit um den Euro und die EZB waren unerbittlich und sparten tiefe persönliche Verletzungen nicht aus.

Befand sich die Währungsunion jemals in ernsthafter Gefahr?

Im Nachhinein wird ein Grund für die unterschiedlichen Blickwinkel auf die Rolle einer Zentralbank in potentiell systemgefährdenden (Finanz-)Krisen deutlich: Die Deutsche Bundesbank war in ihrer Zeit als Hüterin der D-Mark niemals mit einer ernsthaften Finanzkrise konfrontiert – ebenso wenig wie das Gros der deutschen Ökonomen. Wer die Geschichte der Geldpolitik am Beispiel der Bank of England, der Banque de France und dem amerikanischen Federal Reserve System (oder auch der Deutschen Reichsbank) studiert, wird dort Episoden finden, die bestätigen, was die nicht zuletzt von dem deutschen Princeton-Ökonomen Markus Brunnermeier vorangetriebene moderne Forschung zeigt: Preisniveaustabilität, Finanzstabilität und Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen bilden – auf durchaus problematische Weise – eng miteinander verbundene Konzepte.

Nach dem Abflauen der Eurokrise folgten ein paar eher ruhige Jahre, die mit Null- und Negativzinsen und Anleihekaufprogrammen vor allem wieder in Deutschland für aufgeregte Debatten sorgten (trotz weiterhin sehr niedriger Inflationsraten), aber dann kamen mit der Pandemie, den anschließenden, auch durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine verursachten wirtschaftlichen Verwerfungen und der Rückkehr einer lange Zeit unterschätzten Inflation neue Herausforderungen auf. Kurzum: Die Großthemen unserer Zeit – Demographie, Klima und Energie, Geopolitik und Globalisierung – sind andere als vor 25 Jahren. Eine hohe Inflation ist von einem damals eher gedanklichen Konstrukt zu einer Realität geworden.