Im Sommer wird die Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) ein Jahr alt – trotzdem bekommt man noch längst nicht bei allen Banken wieder positive Zinsen auf kurzfristige Einlagen. In einer Studie, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt, hat die Vergleichsplattform Verivox die Tagesgeldzinsen von knapp 700 Privatbanken, Volksbanken und Sparkassen ausgewertet. Sie kommt zu dem Ergebnis: Bei immerhin 230 Instituten oder 34 Prozent gibt es noch immer keine positiven Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Eine vergleichbare Entwicklung bei den Kreditzinsen, die Verbraucher für Baudarlehen, Konsumentenkredite oder die Inanspruchnahme eines Dispokredits zahlen müssen, ist nicht zu beobachten: Im Gegenteil, die zu zahlenden Kreditzinsen waren teils sogar schon vor dem ersten Zinsschritt der EZB deutlich gestiegen.

In der Studie wird noch einmal differenziert betrachtet, wie es in den verschiedene Bankengruppen aussieht. Die Sparkassen hatten Kritik dafür einstecken müssen, dass sie ihre Sparzinsen eher zurückhaltend anheben. Sie hatten sich unter anderem damit verteidigt, dass sie auch in der Negativzinsphase die EZB-Minuszinsen nur zögerlich an ihre Kunden weitergegeben hätten. Zudem gebe es in Deutschland eine „Langfristkultur“: Zinsen für Bau- und Unternehmensfinanzierungen seien hierzulande oftmals langfristig vereinbart. Das sichere Berechenbarkeit und Stabilität. Es schließe im Gegenzug aber aus, dass die Einlagenzinsen ebenso schnell steigen könnten wie die Leitzinsen.