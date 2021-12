150 Jahre Mark : Der Glanz des Goldes

Vor genau 150 Jahren beschritt Deutschland mit einem Gesetz zur Ausgabe von Reichsgoldmünzen den Weg zur Mark als nationaler Währung. Anders als bei der Europäischen Währungsunion ging damals die Politische Union der Währungsunion voraus. Mit seiner Goldwährung verzichtete Deutschland allerdings in der Geldpolitik auf volle währungspolitische Souveränität, denn das wichtigste Ziel der damaligen Politik bestand in der Sicherstellung des Wertes der deutschen Währung im damals auf Gold beruhenden Weltwährungssystem. Der Goldstandard, der Deutschland über einige Zeit eine leichte Deflation, aber keine schlimme Inflation bescherte, fand sein Ende im Ersten Weltkrieg, als die Staaten die Goldbindung ihrer Währung aufgaben, um mit der Notenpresse Staatsausgaben zu finanzieren. Wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs endete das Leben der 1871 geschaffenen Mark in der Hyperinflation des Jahres 1923.

Der Weg zur Mark als Nukleus der deutschen Währungsunion war steinig und kompliziert; der unruhige und unstete Lebensweg der Mark spiegelt die durch mehrere Brüche gekennzeichnete Geschichte Deutschlands.

Am Beginn der deutschen Währungsunion stand der Wunsch, mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahre 1871 eine Bereinigung der durch blankes Chaos gekennzeichneten Währungsverhältnisse im Lande zu erreichen. Ludwig Bamberger, Politiker, Bankier und einer der Väter der neuen Währung, schilderte als abschreckendes Beispiel für die unhaltbaren Zustände eine Zahlung eines rheinhessischen Städtchens aus dem Jahre 1869: „Die Summe von 15 834 Gulden bestand aus Doppelthalern, Kronenthalern, 2½-Guldenstücken, 1/3-, 1/6-, 1/12-Thalern, 5-Franken, 2-Franken, 1-Franken; dann kommt das Gold: Pistolen, doppelte und einfache Friedrichsd́’or, ½-Souvereigns, russische Imperials, Dollars, Napoleons, holländische Wilhelms’d́or, österreichische und württembergische Dukaten, hessische 10-Guldenstücke und endlich noch ein Stück dänisches Gold.“

„Die erste einheitliche Währung Deutschlands“

Geld bestand damals überwiegend noch aus Münzen, deren Vielfalt sich aus der parallelen Verwendung von Gold und Silber, der Neigung zur Kleinstaaterei sowie dem aus dem grenzüberschreitenden Handel stammenden Zustrom ausländischen Geldes erklärte. Unübersichtlich schien die Lage zur Jahrhundertmitte nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, wie ein zeitgenössischer Beobachter vermerkte: „Ein unglaublich wirres Durcheinander herrschte um das Jahr 1850 herum in der damaligen Eidgenossenschaft. Nicht weniger als 319 Sorten verschiedener Münzen kamen bei der späteren Umwechslung zutage, und der etwas böswillige Spruch der Nachbarländer damals, in der Schweiz gelte alles als Münze, was rolle, hatte bis zu einem gewissen Grade seine Berechtigung. Da gab es Züricher Taler, Gulden, Böcke, Schillinge, Bießli, Angster, Berner Doublonen, Dukaten und Graubündner Blutzger.“

In den Jahrzehnten vor der Gründung des Deutschen Reiches hatte es durchaus Versuche gegeben, Schneisen in das schier undurchdringliche Dickicht zu schlagen. So dominierte im Jahr 1871 im Norden die Guldenwährung, während im Süden der Taler eine bedeutende Rolle spielte. Aber es gab ja nicht nur sehr unterschiedliche Münzen. Zum Zeitpunkt der Reichseinigung besaßen 33 private Notenbanken das Recht, in Silber einlösbare Banknoten auszugeben. „Die Markwährung des Deutschen Reiches war die erste einheitliche Währung Deutschlands, die das Ende von 800 Jahren Währungspartikularismus darstellte“, schreibt die Münsteraner Ökonomin Theresia Theurl. Bis zur Komplettierung der Währungsunion dauerte es aber noch fast vier Jahrzehnte; vollendet wurde sie erst im Jahre 1909. Und dann dauerte es nur noch fünf Jahre, ehe der Ausbruch des Ersten Weltkriegs die allmähliche Zerrüttung der ersten gemeinsamen deutschen Währung einleitete.