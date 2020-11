Mit Pilzen gegen Depressionen : 125 Millionen Dollar für Biotechunternehmen Atai

Das Biotechunternehmen Atai Life Sciences hat in einer weiteren Finanzierungsrunde 125 Millionen Dollar eingesammelt, darunter 32 Millionen in Form von Wandelschuldtiteln, wie die F.A.Z. vorab erfuhr. Atai hat sich der Behandlung mentaler Krankheiten wie Depressionen oder Angstzuständen verschrieben, unter anderem mit Hilfe psychedelischer Wirkstoffe auf Basis von Pilzen.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Neben Peter Thiel, Mitgründer des Bezahlungsdienstes Paypal, hat auch Atai-Gründer Christian Angermayer über seinen Fonds Apeiron investiert. Auch sind neue Finanziers wie Falcon Edge Capital eingestiegen.

Atai mit Sitz in Berlin und Büros in New York und San Diego wurde 2018 gegründet und sieht sich als eine Art Plattform für Projekte verschiedener Biotechunternehmen in dem speziellen therapeutischen Bereich. Vorausgegangen war eine Investition in das mittlerweile börsennotierte Biotech-Unternehmen Compass Pathways.

Pipeline an Wirkstoffen soll weiterentwickelt werden

Das nun eingesammelte Geld will Atai nutzen, um die eigene Pipeline an präklinischen und klinischen Wirkstoffen weiterzuentwickeln. So erwartet das Unternehmen bald mehrere klinische Meilensteine, darunter Ergebnisse aus einer klinischen Studie der Phase 2 für ein Medikament zum Einsatz gegen eine Form von Depression sowie Daten für ein Mittel, das für Patienten eingesetzt werden soll, die opioidbasierte Schmerzmittel falsch eingenommen haben. Zudem sollen weitere klinische Studien starten.