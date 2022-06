Aktualisiert am

In Deutschland leben jetzt 1,6 Millionen Millionäre

World Wealth Report : In Deutschland leben jetzt 1,6 Millionen Millionäre

Trotz Corona und Lockdown ist die Zahl der Millionäre im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. In den ersten Monaten dieses Jahres dagegen machen Inflation und Kriegsfolgen auch den Reichen zu schaffen.

Die Zahl der Millionäre in aller Welt und auch in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen – gleichwohl machen jetzt Inflation und Kriegsfolgen auch den großen Vermögen zu schaffen. Das berichtet die Unternehmensberatung Capgemini in ihrem jährlichen „World Wealth Report“. Demnach legte die Zahl der Menschen in Deutschland, die ein anlagefähiges Vermögen von umgerechnet einer Million Dollar oder mehr besitzen (nicht mitgerechnet selbst genutzte Immobilien, Sammlungen und Verbrauchsgegenstände) gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozent auf 1.633.000 zu. Das Vermögen der Millionäre zusammengerechnet ist noch stärker gestiegen als ihre Zahl, nämlich um 7,4 Prozent.

Amerika hat die meisten Millionäre

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

In aller Welt legte die Zahl der Millionäre um 7,8 Prozent auf 22,5 Millionen zu. Die größte Gruppe von ihnen lebt in den Vereinigten Staaten, dort gab es auch den stärksten Anstieg um 13,2 Prozent auf 7,9 Millionen. Das Land mit den zweitmeisten Millionären ist Japan mit 3,6 vor Deutschland mit 1,6 und China mit 1,5 Millionen.

„Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis China an Deutschland vorbeizieht“, meint Klaus-Georg Meyer von Capgemini. Rückläufige Millionärszahlen gab es beispielsweise in Hongkong und Brasilien.

Vermögende profitieren von höheren Immobilienpreisen

Für die ersten Monate dieses Jahres schätzt Capgemini, dass Kriegsfolgen, Inflation und Kursverluste die globalen Millionärsvermögen um 4 Prozent schrumpfen ließen.

Den Anstieg der Millionärszahlen in Deutschland im vergangenen Jahr trotz der Pandemie führt die Unternehmensberatung auf verschiedene Faktoren zurück: So sei das deutsche Bruttoinlandsprodukt trotz Corona-Maßnahmen weiter gestiegen. Viele Millionäre hätten aber auch vom weiteren Anstieg der Immobilienpreise gerade in den Ballungsräumen profitiert. Capgemini verweist zudem auf die hohe Sparquote im vergangenen Jahr – viele, gerade auch vermögende Deutsche konnten durch Corona weniger Geld für Urlaub oder Shopping ausgeben als sonst.

Mehr zum Thema 1/

In ihrem Anlageverhalten haben die vermögenden Deutschen im vergangenen Jahr der Studie zufolge weniger verändert, als man hätte meinen können. Die befragten Millionäre waren etwas weniger in Aktien und Anleihen investiert als im Vorjahr, dafür etwas mehr in Immobilien und Alternative Investments.

Es gebe aber einige bemerkenswerte Trends, berichtet Meyer: So sei eine deutlich größere Gruppe von Millionären als in der Vergangenheit an nachhaltigen Anlagen interessiert. 55 Prozent der Millionäre nannten das „ein Schlüsselthema“.

Und auch Digital-Investments seien bei den Millionären deutlich wichtiger geworden: Stolze 71 Prozent sagten, sie hätten schon mal in digitale Assets investiert, 39 Prozent direkt in Kryptowährungen. Meyer meinte: „Gerade die letzten Monate waren für diese Investoren blutig – viele mussten da Federn lassen.“