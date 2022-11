Erste deutsche Bank : 1,5 Prozent Zinsen für Tagesgeld

In die deutsche Bankenlandschaft kommt Bewegung hinsichtlich der Höhe der Sparzinsen. Nachdem die Europäische Zentralbank dreimal die Leitzinsen angehoben hat, erhöhen immer mehr Banken auch die Zinsen auf Tages- und Festgeld. Wie das Verbraucherportal Biallo berichtet, kommt vom heutigen Montag an die Raiffeisenbank im Hochtaunus mit Sitz in Bad Homburg („Meine Bank“) mit einem Tagesgeld-Zins von 1,5 Prozent an den Markt. Dieser Zinssatz gilt für vier Monate, der Maximalbetrag je Kunde liegt bei 100 000 Euro. Danach gilt ein variabler Zinssatz, der aktuell bei 0,5 Prozent liegt. Das Angebot gilt überregional. Die Bank hatte kürzlich mit der Nachricht für Aufsehen gesorgt, alle Filialen schließen und nur noch von der Zentrale aus und über das Internet arbeiten zu wollen.

Die Inflation von aktuell 10,4 Prozent in Deutschland wird durch diesen Zinssatz allerdings nicht ausgeglichen. Nach Abzug der Inflation machen Sparer immer noch einen Verlust. Da viele Banken vor noch nicht allzu langer Zeit für größere Beträge auf Tagesgeldkonten Negativzinsen verlangten, ist das eine bemerkenswerte Veränderung. Horst Biallo von der gleichnamigen Plattform nennt das Hochtaunus-Angebot aktuell „das attraktivste Tagesgeldkonto Deutschlands“, zumal wenn man neben dem Zinssatz die Einlagensicherung berücksichtige.