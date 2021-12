Herrschaft der Taliban : Zwei Buchhändler aus Kabul leisten Widerstand

Aktualisiert am

Die Machthaber in Afghanistan verbrennen keine Bücher mehr. Sie lassen den Buchmarkt langsam zugrunde gehen. Zwei Buchhändler aus Kabul wehren sich.

Nargis Ehsan und Sher Shah Rahim in ihrem Büro von Kabul Reads Bild: Kabul Reads

In Kabul steht ein Haus, in dem sich gut zehntausend Bücher stapeln, die niemand lesen wird. Eine Geschichte erzählen die Romane und Ratgeber dennoch. Jene nämlich vom Ende einer Hoffnung, die in Unternehmen wie Kabul Reads, dem ersten Online-Buchhandel Afghanistans, ihren Ausdruck fand. Gegründet 2019 von Sher Shah Rahim und Nargis Ehsan, geschlossen mit der Ankunft der Taliban. Die Bücher lagern seitdem dort, bewacht von Rahims Bruder Ahmad.

Karen Krüger Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Früher haben die Taliban Bücher verbrannt. Die „neuen“ Taliban aber wissen: Fotos brennender Bücher wären schlechtes Marketing für sie. Der afghanische Buchmarkt soll lieber langsam zugrunde gehen. Ohne eine nennenswerte Druckerei- und Papierindustrie im Land sind die gut sechzig registrierten Buchhandlungen auf Buchimporte angewiesen. Die Grenzen sind für sie geschlossen. Doch selbst bei noch vollen Regalen werden viele bald aufgeben. Bücher haben für Afghanen gerade keine Priorität. Es geht ums Überleben. Wer Erspartes hat, hält es zusammen. Wer weiß schon, was noch kommen wird.