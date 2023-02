Der Schriftstellerin Ines Geipel wird an diesem Freitag in Leipzig der Erich-Loest-Preis verliehen. Zwei Männer sind dagegen. Wieder einmal. Sie fordern Veranstalter auf, Auszeichnungen zurückzunehmen, sie schreiben Mails, sie rufen an: Juroren, Medien, Stiftungen. Wenn sie von Lesungen, Vorträgen der in Berlin lebenden Autorin er­fahren, setzt eine Kampagne ein. Seit Jahren geht das so.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Ines Geipel kennt Henrich Misersky und Uwe Trömer aus einer anderen Zeit. Alle drei waren mehr oder weniger Spitzensportler in der DDR. Alle drei gehörten einmal gleichzeitig dem Doping-Opfer-Hilfe-Verein (DOH) an, der einzigen Ins­titution in Deutschland, die sich umfassend um Geschundene des Hochleistungssports kümmert. Der Thüringer Misersky wetterte wie kaum ein Zweiter gegen Do­per des DDR-Systems in seinem Umfeld. Trömer sprach über seine Opfergeschichte. Ines Geipel sagte sich öffentlich von ihrer Sportkarriere los, gab den Opfern ei­ne Stimme und setzte als Vorsitzende des DOH Linderungen gegen große Widerstände in Sport und Politik durch. Misersky hat sie jahrelang bewundert, Trömer be­hauptet, er habe „maßgeblich“ beige­tragen, Ines Geipel 2013 für den DOH-Vorsitz gewonnen zu haben. Aber 2018 be­gann eine Art elektronisches Stalking. Mi­sersky fing an. Trömer sprang auf.