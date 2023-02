Dass das Runde ins Eckige muss, weiß ja nun wirklich jedes Kind. Wer es im Fall der 17. Ausgabe von Bob Dylans „Bootleg Series“ genannter Raritäten-Edition sein Vinyl ganz besonders „deluxe“ haben will, kann das Runde gleich zehn Mal ins Eckige schieben, das wäre sozusagen Haupttribüne Mitte; die Stehplatzkarte entspräche dann der Doppel-CD. Die angesetzte Partie nennt sich „Fragments – Time Out Of Mind Sessions (1996-1997)“, ein ebenso sperriger wie irreführender Titel; „Kochwäsche gegen Buntwäsche“ wäre nicht minder treffend gewesen, denn Fragmenten begegnet man hier nirgends, also braucht es etwas Exegese: Dem Runden liegt darum im Eckigen die Analyse gleich mehrerer Experten bei, aber auch deren wortreiche Fachsimpelei ist mehr Hagiographie als Musikwissenschaft. Oder Unterhaltsamkeit. Es fehlt an einem Gary Lineker der Dylanologie, der die Sache mit einem munteren Spruch à la „…und am Ende landet die Box im Regal und wird nie wieder angehört“ auf den Punkt und zu einem Ende bringt.

Ein Fitzelchen für den Gelben Sack?

Gewonnen, und sei es bloß finanziell, hat am Ende immer Bob Dylan. Und da wir in den Aufsätzen erfahren, dass er mal in einem Anwesen in Malibu haust, mal auf einer Farm in Minnesota, ahnt man, dass dies ins Geld geht, gerade weil der Hausherr unermüdlich unterwegs ist, um zu tun, was er offenbar am liebsten tut, nämlich grummelig auf einer Bühne zu stehen und Musik zu machen – da kann er nicht auch noch selber den Müll rausbringen. Aber bevor sich hier ein Wortspiel aufdrängt, das „Fragments“ als Fitzelchen für den Gelben Sack desavouiert, sei hier entschieden konstatiert, dass es eben „Fragments“ wäre, dürfte ich nur eine Ausgabe der „Bootleg Series“ an den Strand von Malibu mitnehmen.