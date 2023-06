Unbemerkt schlummert die Dienstzeit (für junge Menschen) vor sich hin, sie schläft den Schlaf des Ungerechten. Für den Fall aber, dass sie noch einmal ihr Haupt erheben sollte, ist an dieser Stelle vielleicht Folgendes zu sagen: Sie ist und bleibt, auch wenn sie im Bundespräsidenten einen denkbar prominenten Fürsprecher hat, eine Schnapsidee, weil schon ihre Begründung fadenscheinig ist.

Edo Reents Redakteur im Feuilleton.

Wie kam man überhaupt darauf? Verfolgt man ihre jüngste Entstehungsgeschichte – in der einen oder anderen Form geistert sie seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit herum und lässt sich bis in die NS-Zeit und sogar noch weiter zurückverfolgen, als es einen sogenannten Frauenarbeitsdienst gab und dann das 1938 von Herman Göring eingeführte „Pflichtjahr“ für alle Frauen unter fünfundzwanzig als Gegenleistung zum Wehrdienst –, dann zeigt sich, wie wenig substanziell sie, von der knallharten, rein am „Volkskörper“ orientierten NS-Ideologie abgesehen, ist und wie sehr das Ergebnis von politischen Fehlentscheidungen.