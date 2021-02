Irrer Shitstorm gegen WDR-Show : Rassismussoße

Zu Beginn der Sendung machte Steffen Hallaschka noch Witze – über Leute, die meinten, man dürfe seine Meinung ja gar nicht mehr öffentlich sagen. Dabei sei das doch Nonsens und Widerspruch Teil des Spiels, auch beim „Meinungsbringservice“ des WDR, als den Hallaschka die von ihm moderierte Plauderrunde „Die letzte Instanz“ ankündigte.

Das war im November des vergangenen Jahres. Jetzt, nach einer Wiederholung der Show, dürfte Hallaschka seine Bemerkung zum Intro wohl anders sehen. Denn er und seine vier Gäste – die Schauspielerin Janine Kunze, der Schlagersänger Jürgen Milski, der Moderator Micky Beisenherz und Thomas Gottschalk – sind in einen Rassismus-Shitstorm erster Ordnung geraten, an dessen vorläufigem Ende sich der WDR für die Sendung entschuldigt und ihr in der ARD-Mediathek einen Warnhinweis vorangestellt hat: „Die nachfolgende Sendung steht aktuell unter starker Kritik – und das zu Recht. In der ,letzten Instanz‘ sollen kontroverse Themen auf unterhaltsame Weise diskutiert werden, und dabei darf natürlich jeder Gast seine Meinung äußern. Aber rückblickend ist uns klar: Bei so einem sensiblen Thema hätten unbedingt auch Menschen mitdiskutieren sollen, die andere Perspektiven mitbringen und/oder direkt davon betroffen sind. Wir lernen daraus und werden das besser machen.“