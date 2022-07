Zum Tode von James Lovelock : Mutter Erde braucht uns Menschenkinder nicht

Ende 1971 durchquerte die „Shackleton“ den Atlantik von Norden nach Süden – eine Routinefahrt zur Versorgung einer britischen Antarktisstation. An Bord war allerdings ein Mann, der mehrmals am Tag zum Bug des Schiffes ging, dort eine Spritze mit Luft aufzog und dann in einer Kajüte verschwand. Dort befand sich ein Apparat, den James Lovelock selbst und auf eigene Kosten gebaut hatte. Damit konnte er noch winzigste Spuren eines Fluorchlorkohlenwasserstoffes (FCKW) bestimmen, der damals in Spraydosen verwendet wurde. So gelang ihm der Nachweis, dass sich diese Stoffe in der gesamte Erdatmosphäre anreicherten.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Lovelock publizierte seine Ergebnisse 1973, ein Jahr später fand man heraus, dass FCKW die schützende Ozonschicht abbauen. An dem Nobelpreis, den es 1995 dafür gab, wurde Lovelock nicht beteiligt. Das hat ihn geschmerzt, aber kaum gewundert. Der 1919 in der Grafschaft Hertfordshire geborene Brite gehörte nie zum akademischen Establishment. Studiert hatte er Chemie, promoviert wurde er mit einer medizinischen Arbeit, und eine Zeit lang war er am National Insti­tute for Medical Research in London angestellt. Doch gearbeitet hat er zumeist als freischaffender Erfinder und Ingenieur: für Forschungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten, für Unternehmen wie Shell oder Hewlett Packard sowie für den britischen Geheimdienst. Für die NASA entwickelte er Instrumente, mit denen Planetenmissionen wie die beiden 1976 auf dem Mars gelandeten Viking-Sonden fremde Atmosphären analysieren.

Fans wie Gegner missverstanden ihn

Der Kontakt mit der Planetenforschung brachte den Praktiker nun auf einen theoretischen Gedanken, für den er bald berühmter wurde als für seinen Beitrag zur Aufklärung der Ozonlochproblematik: die Gaia-Hypothese. Könnte es nicht sein, fragte er sich, dass die Erde ihre Biosphäre nicht nur hervorbringt, sondern dass diese auf die geochemischen Voraussetzungen der Bewohnbarkeit des Planeten zurückwirkt und sie dadurch erhält oder sogar optimiert?

Diese seit 1978 auch in Büchern propagierte Idee fand viele und viele unterschiedliche Anhänger. Wer nach Leben im All suchte, freute sich über die Möglichkeit, die irdische Biosphäre nicht mehr als Produkt einer Reihe kosmischer Zufälle sehen zu müssen. Die aufkeimende Umweltbewegung liebte Lovelock für seinen Blick auf das Erdsystem als ein vielfach vernetztes Gebilde, und ihre esoterischen Ränder inspirierte der mythologische Name, der übrigens von dem mit Lovelock befreundeten Schriftsteller William Golding stammt: Gaia stand ihnen für den Versuch der Überwindung eines als einseitig empfundenen naturwissenschaftlichen Blickes auf die Natur. Dabei übersah man, dass Lovelocks Blick tatsächlich vor allem der eines Ingenieurs war, der in Regelkreisen dachte. Die esoterische und naturromantische Rezeption hat der Akzeptanz der Idee in der akademischen Forschung nicht eben geholfen. Im Gegenteil, man bezichtigte Lovelock bald antidarwinistischer Umtriebe, und 2009 publizierte ein amerikanischer Paläontologe unter dem Titel „The Medea Hypothesis“ einen Anti-Lovelock.

Für Bruno Latour ist er der neue Galilei

In jüngerer Zeit ist die Zustimmung wieder gewachsen, nachdem Lovelocks Anhänger unter den Geowissenschaftlern zeigen konnten, wie Gaia und die auf Darwin aufbauende Evolutionsbiologie doch zusammengedacht werden können. In jüngster Zeit fand die Gaia-Hypothese auch Eingang in das Nachdenken über den Menschen als naturgeschichtlichen Faktor im Anthropozän. Insbesondere der Philosoph Bruno Latour beruft sich auf James Lovelock, dessen Bedeutung für eine neue Sicht auf Erde und Erdgeschichte er sogar mit der Galileo Galileis für die Durchsetzung des heliozentrischen Weltbilds verglich.

Lovelock selbst hat sich an solchen Höhenflügen nicht beteiligt. An der Natur lag ihm dabei immer sehr viel – wie schon sein Landsmann J. R. R. Tolkien beklagte er die Landschaftszerstörung in seiner südenglischen Heimat – doch er war und blieb ein Technikoptimist, der zum Entsetzen mancher seiner Anhänger entschieden für die Nutzung der Kernenergie eintrat. Ansonsten rechnete er damit, dass Gaia, das sich selbst regulierende planetare System, auch mit dem menschengemachten Klimawandel und anderer Umweltzerstörung fertigwird – mit oder ohne uns. Denn Gaia gehe es um das Leben, nicht um das Überleben einer bestimmten Lebensform.

In seinem letzten Buch dachte er 2019 sogar darüber nach, ob die Reaktion Gaias auf die Umweltzerstörung durch den Menschen nicht in dessen Ablösung durch seine eigene Technik bestehen könnte. Maschinen und Computer könnten uns beerben. Organisches Leben, uns eingeschlossen, wäre dann geduldet, wie wir heute Unkraut an Bahndämmen wuchern lassen, aber selbst kein Optimierungsziel mehr. „Wir haben unsere Rolle gespielt“, schreibt Lovelock gelassen, und „so, wie wir nicht das Verlöschen unserer Vorgängerspezies beweinen, so werden die Cyborgs sich auch nicht grämen, wenn wir Menschen aussterben“. Am Dienstag ist James Lovelock in seinem Anwesen in Dorset gestorben. Es war sein 103. Geburtstag.