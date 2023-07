In der populären Musik ist Erfolg oft von kurzer Dauer, manche haben ihn gar nur mit einem einzigen Lied. Um den Erfolg von Tony Bennett zu ermessen, kann man zwei Daten nennen: Er gewann seinen ersten Grammy 1963 mit dem Lied „I Left My Heart in San Francisco“, und er gewann seinen letzten 2022 für das Album „Love for Sale“, das er gemeinsam mit der Sängerin Lady Gaga aufgenommen hatte. Bei der Verleihung war er 95 Jahre alt.

Nun waren die Jahrzehnte dazwischen nicht durchgängig von Erfolg geprägt für den in New York geborenen Sänger. Aber obwohl Tony Bennett nicht so vielseitig war wie Frank Sinatra, obwohl er das „Great American Songbook“ nicht in seiner emotionalen Tiefe ausgelotet hat wie dieser, obwohl er auch keine Konzeptalben aufgenommen hat – trotz alledem war Bennett nach Sinatras Tod doch so etwas wie der Crooner schlechthin, der Verwalter eines Gesangsstils, der schon um 1970 erstmals als out of style gegolten hatte, und der doch immer wieder neu belebt wird. Zuletzt eben durch die geschäftlich schlaue Kombination mit einer Stimme der Jugend, in Gestalt der ihn geradezu anhimmelnden und teils von ihm zu Tränen gerührten Lady Gaga, die mit ihm Standards wie „I Get a Kick Out of You“ oder „That’s Why the Lady is a Tramp“ noch einmal entstaubte.