Zum Tod von Roman Kent : Mut war seine einzige Chance

Vieles von dem, was in seinen letzten Lebensmonaten in New York auf ihn eindrang, konfrontierte Roman Kent, den Auschwitz-Überlebenden und Präsidenten des Internationalen Auschwitz-Komitees, mit bedrückenden Momenten der Erinnerung, die ihn in das Ghetto von Lodz, nach Auschwitz oder Flossenbürg und in seine Kindheits- und Jugendjahre unter dem Holocaust zurückdrängten. Roman war in Lodz geboren, nach der Befreiung durch die US-Armee auf einem Todesmarsch von Flossenbürg nach Dachau gelang ihm 1946 mit seinem Bruder Leon die Immigration in die Vereinigten Staaten. Der Vater war schon im Ghetto in Lodz Hungers gestorben, die Mutter und eine Schwester wurden in Auschwitz ermordet.

Die USA erschienen den Brüdern und auch Roman Kents späterer Frau Hannah, die ebenfalls Auschwitz überlebt hatte, als sicherer Hafen. Umso mehr empörten ihn zuletzt der Rassismus und die Verschwörungstheorien, die in ihrem Kern immer zum Antisemitismus hinführten. Auch den Sturm auf das Kapitol, eines der wichtigsten Symbole jener Demokratie, deren Teil die Brüder Kent geworden waren, verfolgte Roman Kent mit blankem Entsetzen. Höhepunkt dieses Entsetzens war ein ins Kapitol eingedrungener Faschist, der mit seinem „Camp-Auschwitz“-T-Shirt die reale und virtuelle Welt spiegelte, in der sich viele der Versammelten mit ihrem Hass eingerichtet hatten. Auch deshalb initiierte er gemeinsam mit anderen Shoah-Überlebenden wie Charlotte Knobloch und der Jewish Claims Conference die – in der F.A.Z. veröffentlichte – an Mark Zuckerberg gerichtete Forderung, Holocaust-Leugnung auf Facebook zu löschen.

Wortgewaltig und mit sprachlicher Klarheit

Roman Kent war bewusst, dass sich dieser Hass nicht auf die USA beschränkte, sondern dass der Antisemitismus und die Gewaltbereitschaft rechtsextremer und anderer Netzwerke in vielen Ländern der Welt neuen Nährboden gefunden hatten. Trotzdem war Resignation ihm nie eine Option – „Courage was my only option“ – so lautet denn auch der Titel seiner Autobiographie, die 2008 in New York erschienen ist: Nach schwierigen Anfängen in den USA engagierte sich Roman Kent als Schatzmeister der Jewish Claims Conference für die Entschädigung all der Menschen, die von den Nazis versklavt worden waren. Wortgewaltig verhandelte er mit deutschen Bundesregierungen, immer wieder seine Erinnerungen beschwörend und die Lebenssituation der Überlebenden beschreibend.

Er erkannte frühzeitig die desolate gesundheitliche und finanzielle Lage vieler betagter Shoah-Überlebender. Für sie erreichte er gemeinsam mit Botschafter Stuart Eizenstat als Verhandlungsführer der Jewish Claims Conference in mehrjährigen Verhandlungen mit der Bundesregierung die Versorgung verarmter und pflegebedürftiger Überlebender an ihrem Lebensabend. Für dieses Engagement wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wichtig war ihm auch die Arbeit einer von ihm mitbegründeten Organisation, die Menschen ehrte, die als Nicht-Juden jüdischen Menschen in den Jahren des Holocaust geholfen hatten. Was darüber hinaus beeindruckte, war seine sprachliche Klarheit, die er gerade im Kontext der Erinnerungen an den Holocaust auch von anderen erwartete: Niemand sei in Auschwitz „gestorben“, betonte er immer wieder. Die Menschen seien „ermordet“ worden. Punkt.

Und wie es dazu gekommen sei, das hatten ihn schon seine Kinder gefragt: Und so erzählte er vom Beginn des Krieges, den Bomben, dem Elend im Ghetto, vor allem aber von dem Familienhund „Lala“, der der Familie heimlich ins Ghetto folgt, den Kindern ein Trost und eine Hoffnung, dass noch nicht alles verloren ist: „Lala“, Roman Kents berührendes Buch für Kinder, ist mittlerweile in den Vereinigten Staaten, in Polen und in Deutschland erschienen. Als eine seiner letzten Amtshandlungen als Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees schrieb Roman Kent einen Brief an den polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki: Die Zukunft der Gedenkstätte Auschwitz solle von niemandem monopolisiert werden. Roman Kent war die Vermittlung des Holocausts an die Folgegenerationen eine Herzensangelegenheit. Ich sehe ihn vor mir in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz im Gespräch mit deutschen und polnischen Auszubildenden von Volkswagen, die ihn zu seinen Erinnerungen befragten und denen er als Quintessenz seiner Lebenserfahrungen das 11. Gebot mit auf den Weg gab, das er immer wieder postulierte: Du sollst nicht gleichgültig sein!