Hélène Carrère d’Encausse wurde 1990 als erst dritte Frau in die Académie française gewählt und avancierte neun Jahre später zum „ständigen Sekretär“ dieser ehrwürdigen Institution. Auf die männlich Form des Titels legte sie indes großen Wert, wollte als „Madame le secrétaire perpétuel“ angesprochen werden. Ihr Leistungsausweis war bereits damals überwältigend: Sie war Professorin für Politikwissenschaft und hatte zahlreiche Untersuchungen über die sowjetische Geschichte und Gesellschaft vorgelegt.

Schon früh wandte sie sich der politischen Biographie als ihrem bevorzugten Genre zu und porträtierte rasch hintereinander Lenin und Stalin. Berühmt wurde sie im Jahr 1978 mit ihrem Buch „Risse im Roten Imperium“, in dem sie prognostizierte, dass die Sowjetunion an ihrem ungelösten Nationalitätenproblem zerbrechen würde. Als diese Ankündigung 1991 politische Realität wurde, sprach sie von einem neuen „Völkerfrühling“ und einer freiheitlichen Neuordnung Europas, an die Menschen guten Willens nun gehen würden. Als überzeugte Europäerin setzte sie sich in Frankreich für die Annahme des Vertrags von Maastricht 1992 ein. Von 1994 bis 1999 war sie überdies bürgerlich-konservative Abgeordnete im Straßburger Europaparlament.

Das Interesse für Osteuropa wurde ihr bereits in die Wiege gelegt. Sie kam 1929 als staatenlose Tochter eines georgischen Vaters und einer russisch-deutschen Mutter in Paris zur Welt. Die adlige Familie Surabischwili hatte durch die Oktoberrevolution alles verloren, der Vater arbeitete nach der Emigration als Taxichauffeur. Zu Hause wurde Russisch gesprochen, Französisch begann die Tochter erst mit vier Jahren zu lernen. Die heutige georgische Staatspräsidentin Salome Surabischwili ist ihre Cousine.

Die „Übermutter“

Den Krieg überlebte sie in Bordeaux, wo ihr vielsprachiger Vater als Übersetzer für die deutschen Besatzer arbeitete und nach der Befreiung wahrscheinlich von Angehörigen der Résistance ermordet wurde. 1950 nahm sie die französische Staatsbürgerschaft an und begann Politikwissenschaft und Geschichte an renommierten Pariser Hochschulen zu studieren. 1952 heiratete sie Louis Carrère d’Encausse, mit dem sie drei Kinder hatte. Ihr ältester Sohn Emmanuel Carrère hat sich als Filmemacher und Schriftsteller weit über Frankreich hinaus einen Namen gemacht. Wie in der Familie übernahm Hélène Carrère d’Encausse später auch in der Académie schnell das Zepter. Ein Kollege aus dem Kreis der „Unsterblichen“ nannte sie bald die „Übermutter“.

Bis ins hohe Alter war die stets perfekt gekleidete Hélène Carrère d’Encausse in den französischen Medien präsent. Im Jahr 2010 bezeichnete sie Wladimir Putin als „Patrioten“ und Russland als „vollwertige Demokratie“. Nach der Annexion der Krim äußerte sie Verständnis für das russische Vorgehen und beschuldigte die NATO, Russland eingekreist zu haben. Ganz im Gegensatz zur Weitsichtigkeit vor dem von ihr vorausgesagten Zusammenbruch der Sowjetunion gab sie im vorigen Jahr unumwunden zu, dass der russische Überfall auf die Ukrai­ne sie vollkommen überrascht habe. Auch nach fast einem Jahr offenen Kriegs gestand sie, immer noch im „Nebel zu stochern“. Am vergangenen Samstag ist Hélène Carrère d’Encausse im Alter von 94 Jahren in Paris gestorben.