In seinem Countrylied „Heaven Don’t Deserve Me“, das er 1972 aufnahm und erst 1999 veröffentlichte, zieht Gordon Lightfoot eine vorläufige Bilanz seines Lebens, die allerdings äußerst fragmentarisch ausfällt: Er habe nicht die geringste Ahnung, wofür er hierher geschickt worden sei, aber insgesamt mache ihm die Sache Spaß. Er habe Gutes und Böses erfahren, sich richtig oder falsch verhalten, was die Leute dazu meinten, sei ihm egal. Und falls es später für den Himmel nicht reichen sollte, hätte der ihn sowieso nicht verdient.

Tilman Spreckelsen Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Damals war Lightfoot, geboren am 17. November 1938 in einer kleinen Siedlung in Ontario, knapp 34 Jahre alt und eigentlich noch nicht reif für ein Fazit. Seine Endlichkeit hatte er allerdings bereits als Teenager zu spüren bekommen, als er im strengen kanadischen Winter im Eis eingebrochen und nur knapp überlebt hatte. Reich an Umschwüngen war sein Dasein in der Folge auch gewesen: Das Mitglied im Kirchenchor seiner Gemeinde gewann als halbes Kind einen Gesangswettbewerb, nahm eine Platte auf und stand von da an häufiger auf der Bühne. Er lernte das Gitarrenspiel, schrieb erste Lieder, sang in einer Schülerband und gründete, als man ihn rauswarf, eine neue. Er tat sich mit einem Freund zum Duo „The Two-Timers“ zusammen, von dem einige Aufnahmen überlebt haben, und ging als Achtzehnjähriger nach Los Angeles, um Musik zu studieren und den großen Durchbruch zu schaffen.

Der ließ zwar noch einige Jahre auf sich warten, aber den Weg dahin hatte Ligthfoot mit der für ihn typischen Mischung aus Fleiß, Adaptionsvermögen und Genius eingeschlagen. Er sog auf, was die Popmusik der Fünfziger- und Sechzigerjahre zu bieten hatte, besonders sein Gesangsstil ist in jenen Jahren noch von einem etwas übertriebenen Vibrato geprägt, was seinem Bariton eine gewisse Bräsigkeit verleiht. Als Songschreiber lieferte er Material unter anderem für Elvis Presley oder Peter, Paul and Mary, und auch damit ist er ein Kind seiner Zeit, wenn auch ein höchst begabtes – auf „For Lovin’ Me“ etwa ließ er sich später nur ungern ansprechen und machte erst dann seinen Frieden mit dem „chauvinistischsten Song, der jemals geschrieben wurde“ (Lightfoot), als ihm einfiel, dass man für die dort gesungenen grausamen Zeilen nicht unbedingt eine männliche Perspektive voraussetzen müsse. Seiner Karriere habe das vielfach gecoverte Lied übrigens nicht geschadet, im Gegenteil.

Vom Geheimtipp zum vielfach gecoverten Star

Seine frühen Alben – das Debüt „Lightfoot!“ kam 1966 heraus, als er sich in der Folkszene mit vielen Auftritten längst etabliert hatte – enthalten großartiges Material, das im Grunde für einen Sänger und eine exquisit gespielte akustische Gitarre geschrieben worden und auch so aufgenommen worden war. Später erhielten seine Lieder im Studio leider nicht selten einen akustischen Überbau, der ihnen oft nicht gerecht wurde: schwelgerische Streicher als ein Grundübel der Sechziger und Siebziger, und zumindest ein derart hervorragend komponiertes Lied wie Lightfoots „Approaching Lavender“ von der Platte „Sit Down Young Stranger“ ertrinkt in einem solchen Klangbrei. Andere Stücke dagegen profitieren von Produktionen, die noch heute einen Nerv treffen – das dezent mittelalterliche Dekor in „Circle Of Steel“ etwa, das mit Blockflöten, Glöckchen und gediegenem Chorgesang der Schäbigkeit der im Lied beschriebenen Umgebung mit den Ratten, die sich benehmen, als gehöre ihnen das alles, tatsächlich etwas entgegensetzt.