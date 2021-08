Jean-Luc Nancy gestorben : Wie Menschen das Organversagen überleben

„Dass man genau lesen möge ist das Einzige, was ich verlange“, schrieb er vor drei Jahren. Ein letztes Mal war der französische Philosoph Jean-Luc Nancy in eine Polemik um Heidegger verwickelt worden. Rein gar nichts habe er aus den „Schwarzen Heften“ gelernt, warf ihm Emmanuel Faye vor. Sabine Prokhoris, auf deren „infame“ Attacke er in „Libération“ antwortete, hatte seinen Essay „Banalité de Heidegger“ als „Billigung des Antisemitismus“ gelesen. Selten zeigte sich der Philosoph so aufgebracht. „Was mich betrifft“, beendete er seine Polemik, „halte ich mich an den Vorsatz und ziehe mich auf meine Lektüren zurück. Gute Leserin, guter Leser, Salut!“

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

Jean-Luc Nancy, 1940 in Bordeaux geboren, war Schüler von Paul Ricoeur, bei dem er über Kant promovierte. Auch zur Theologie fühlte er sich hingezogen. So wichtig wie Heidegger war ihm Hölderlin. 1968 kam er als Assistent an die Universität von Straßburg, wo er Philippe Lacoue-Labarthe kennen lernte. Bald schon zogen sie mit ihren Frauen und Kindern zusammen. Nancy nannte ihre Beziehung, der mehrere gemeinsame Bücher entsprangen, einen „sexuellen Chiasmus“. In den achtziger Jahren boten Jean-François Lyotard und Gilles Deleuze den beiden an, ihre Lehrstühle an der nach dem Mai 68 gegründeten Universität von Saint-Denis zu übernehmen, der die Politiker die Utopie eines Studiums ohne Abitur ermöglicht hatten. Die beiden durchaus transgressiven, aber auch elitären Philosophen lehnten ab und blieben im Elsass.

Das Denken des Körpers

Nancy wurde zu einem einflussreichen Philosophen der französischen Postmoderne. Er befasste sich mit Georges Bataille und Maurice Blanchot, Louis Althusser und Jacques Lacan. Eine enge Freundschaft verband Lacoue-Labarthe und Nancy mit Jacques Derrida. Nancy, der zunächst eher klassische Studien über Spinoza, Hegel, Marx, Nietzsche veröffentlicht hatte, beteiligte sich am epochalen Projekt der „Dekonstruktion“ des deutschen Idealismus, der den Nationalsozialismus nicht verhindert hatte. Die Welt, wie er sie las, war der Zerstörung und Selbstzerstörung ausgeliefert. Darin bestärkte ihn Heidegger. Aber er suchte neue Antworten: Wie leben in ihr die Menschen zusammen, wie können sie eine Gesellschaft bilden?

1992 musste er sich einer Herztransplantation unterziehen. Sie prägte sein „Denken des Körpers“. Eine Zeit lang lehrte Nancy in San Diego, wo man von einer „Zweiten Straßburger Schule“ – in der Nachfolge von Emmanuel Lévinas – sprach. Bis 2004 blieb er Professor in Straßburg und vermittelte das „Antihumanistische Denken“ der Achtundsechziger einer jüngeren Generation.

Erfolg der Selbstzerstörung

Sein letztes von mehr als zweihundert Büchern – viele sind in deutscher Übersetzung greifbar – erschien im vergangenen Herbst und befasst sich mit Covid-19: „Ein allzu menschliches Virus.“ Jean-Luc Nancy deutete es als „Symptom einer viel schwereren Krankheit“. Er machte in der Epidemie die Quintessenz seines Denkens zu Gesundheit und Gesellschaft aus. Eine Impfung wünschte er sich „gegen die Herrschaft und den Erfolg der Selbstzerstörung“. An einen Fortschritt und eine Möglichkeit, „die Welt auf humane Weise zu bewohnen“, glaubte er nicht mehr. Dem Virus, schrieb er, würden „weitere Symptome bis zur Entzündung und Auslöschung der lebenswichtigen Organe“ folgen: „Und das menschliche Leben, wie jedes Leben, wird an sein Ende kommen.“

Mehr zum Thema 1/

In Straßburg hörte am vergangenen Montag sein zweites Herz zu schlagen auf. Der Philosoph starb an Atemnot. In jüngster Zeit pendelte er ständig zwischen seiner Wohnung und dem Krankenhaus. Um eineinhalb Jahrzehnte hat er seine Freunde Derrida und Lacoue-Labarthe überlebt. Jean-Luc Nancy hinterlässt keine Theorie und keine Doktrin. Sein vielseitiges, zersplittertes Werk handelt vom Überleben in posttotalitären Zeiten und zeigt Wege aus der Zivilisationskrise auf. Am meisten Leser erreichten seine ergreifenden Bücher „Corpus“ und „Intrus“ über seine Herzoperationen. Jean-Luc Nancy wurde 81 Jahre alt. Adieu, Philosoph: Salut.