Zum Tod von Lamont Dozier : Weltherrschaft mit Liebesliedern

Als Diana Ross im Juni die Bühne des Glastonbury-Festivals betrat, soll sie nicht jede Note getroffen haben – auch Pop-Diven machen 78 Lebensjahre zu schaffen – aber die Auswahl ihrer Songs wurde als makellos gelobt, darunter naturgemäß einige, die Lamont Dozier zusammen mit den Holland-Brüdern einst für sie und die Supremes geschrieben hat: „You Can’t Hurry Love“, „Baby Love“, „Stop in the Name of Love“.

So viel „Love“ kann nur von einem Mann kommen, der bereits seine erste Gesangsgruppe The Romeos genannt hat, mit fünfzehn auf der Highschool, bevor er dann doch als Schuhputzer auf Chicagos Straßen sein Geld verdienen musste. Der Millionär wurde erst später aus ihm, ganz nach den Regeln des amerikanischen Traums.

Ob der Traum schon zu jenen Zeiten wahr wurde, als Dozier ab 1962 mit Brian und Eddie Holland Hit auf Hit zusammenschraubte am Motown-Fließband, für Martha and the Vandellas, Marvin Gaye, die Four Tops und eben die Supremes, darf bezweifelt werden – Labelboss Berry Gordy brauchte jeden Dollar für sich selbst, und es ging ums Geld, als das Songwriter-Trio Holland/Dozier/Holland 1967 auf dem Höhepunkt seines Erfolgs Motown verließ und verklagte.

Die Drei mussten sich für unersetzlich und unverletzlich gehalten haben, als sie sich mit der Hit-Maschine Motown anlegten. Immerhin hatten sie es perfekt drauf, mit hysterischem Zappel-Pop für die Supremes oder symphonischen Soul für die Four Tops den Beatles und der ganzen britischen Pop-Invasion die ersten Plätze in den Hitparaden streitig zu machen.

Wie das ging? Lamont Dozier erzählte mir vor einigen Jahren, wie man sich noch vor dem Frühstück zu dritt ums Klavier drängelte, Kaffee und Donuts vergaß, Dur und Moll hin und her schob, Pikkoloflöten ins Spiel brachte, Gesangsstimmen in unmöglich scheinende Höhen pitchen wollte: dreimal Midas, dreifach unfehlbar. Nur dass Gordy die Rechtsstreitigkeiten schier endlos hinziehen konnte, so dass im schnellen Pop-Geschäft sich bald niemand mehr so recht an Holland/Dozier/Holland erinnern konnte.

Es dauerte bis 1973, dass die beiden als Motown-Konkurrenz gedachten Labels Invictus und Hot Wax erste und dann doch kleinere Hits veröffentlichen konnten. Teenager-Popmusik hatte sich verändert, aus Soul wurde Funk und dann Disco, aus dem Wunderknaben Lamont Dozier ein etwas dicklicher, melancholisch dreinblickender älterer Herr, der seine Produktionsideen und Songs der neuen Pop-Prominenz wie Alison Moyet, Phil Collins oder Mich Hucknall andiente, mit gelegentlichem Erfolg, einem Grammy, einer Oscar-Nominierung, aber eben auch mit langen Durststrecken und seltsam beliebigen Solo-Platten.

Wie bei vielen der großen Songwriter und Produzenten – sagen wir Phil Spector, Mickie Most, auch Quincy Jones – folgen auf die drei, vier Jahre Weltherrschaft dann drei, vier Jahrzehnte der vollkommenen Ratlosigkeit bis hin zur Selbstparodie.

Mir wird unvergesslich bleiben, wie sich Lamont Dozier, am Montag im Alter von 81 Jahren verstorben, hinter den Bösendorfer im Studio des Bayerischen Rundfunks gesetzt hat und minutiös, mit großer Zärtlichkeit und auch Traurigkeit seine alten Motown-Kompositionen zerlegt und erklärt hat. So viel Liebe. Danke, Romeo.