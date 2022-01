Richard Leakey gestorben : Ein überzeugter Afrikaner

Im Jahr 1951 stand ein Sechsjähriger auf einem Geröllfeld im Westen Kenias und fiel seinen Eltern auf die Nerven. Die Familie war hier nicht in den Ferien. Die Eltern – Louis und Mary Leakey – waren Paläontologen und suchten in den erodierenden Sedimentschichten des ostafrikanischen Grabenbruchs nach fossilen Resten früher Menschenformen. Ihre Arbeit legte in Teilen die Grundlage für unser heutiges Wissen über den Ursprung der Gattung Mensch in Afrika. Doch ihr kleiner Sohn Richard langweilte sich. Nach wiederholtem Gequengel, erinnerte er sich später, habe sein Vater die Geduld verloren. „Geh, und finde selbst einen Knochen!“ habe er ihm zugerufen. Genau das tat Richard Leakey dann auch und fand den Kiefer einer ausgestorbenen Schweineart.

In der Episode klingen drei wiederkehrende Motive im Leben Richard Leakeys an, der 1944 in Nairobi als zweiter von drei Brüdern und Enkel anglikanischer Missionare zur Welt kam. Das erste Motiv ist das nicht immer spannungsfreie Verhältnis zu seinen berühmten Eltern. Obgleich er bei ihnen das Handwerk der paläontologischen Feldarbeit von der Pike auf lernte, wollte er lange nichts weniger als in ihre Fußstapfen treten. Mit 16 Jahren verließ er die Schule, um sein eigenes Geld zu verdienen: mit dem Einfangen wilder Tiere sowie dem Verkauf von Tierskeletten an Museen und Lehrsammlungen, das Identifizieren von Knochen hatte er schließlich von Kindesbeinen an gelernt.

Auch als Pilot hatte er ein Auge für Fossilien

Die Knochen blieben sein zweites Lebensmotiv. Sie kehrten mit Macht zurück in seine Biographie, nachdem er 1961 sein Unternehmen zu einem Safarianbieter weiterentwickelt hatte und nach dem Erwerb des Pilotenscheins Touristen über die Savanne flog. Bei einem dieser Flüge fielen ihm am Lake Natron im nördlichen Tansania Areale auf, die ihm aussichtsreiche Ziele für die Fossilsuche zu sein schienen. Zu einem fuhr er anschließend mit dem Geländewagen und wurde dort schließlich auch fündig. Ebenfalls aus der Luft erkannte er 1967 das Potential der Sedimente am Ostufer des Lake Turkana im Norden Kenias.

So kehrte Richard Leakey in die Paläanthropologie zurück und wurde, ohne das Fach je studiert zu haben, im Alter von 25 Jahren Direktor der National Museums of Kenya. Am Lake Turkana sollten seine Grabungsexpeditionen seine wichtigsten Entdeckungen machen: Das waren einmal in den Siebzigerjahren in Koobi Fora Schädel des Homo rudolfensis, einer der frühesten Arten unserer Gattung, sowie des Homo ergaster, eines frühen Vertreters des von diesem nur schwierig abgrenzbaren Homo erectus – also jener Menschenart, die wahrscheinlich als erste Afrika verließ, um sich über Asien und Europa auszubreiten. Und westlich des Turkana-Sees stieß sein Team auf den vielleicht berühmtesten Fund, der mit dem Namen Richard Leakeys verbunden ist: 1984 kam am Trockenfluss Nariokotome das fast komplette Skelett eines Homo ergaster zutage, der vor 1,6 Millionen Jahren lebte: der „Turkana-Junge“.

Kämpfer gegen Wilderei und Korruption

Aber wenig später verließ Richard Leakey die Wissenschaft. Seinem dritten Lebensthema, dem unermüdlichen Tatendrang, sowie seinem Einsatz für die bedrohte Natur seiner Heimat bot sich 1989 eine neue Chance, als ihn Kenias Präsident Daniel arap Moi zum Chef des von nun an so genannten Kenya Wildlife Service ernannte. Leakey reorganisierte die Behörde und schickte bewaffnete Beamten in die Nationalparks, die Wilderer gemäß einem Erlass arap Mois sofort erschießen durften. Die zuvor grassierende Wilderei sank drastisch.

Doch mit seinem Einsatz für den Artenschutz und gegen die Korruption machte er sich nicht nur Freunde. Ob hinter dem Flugzeugabsturz, bei dem er 1993 beide Unterschenkel verlor, ein Attentat steckte, wurde nie geklärt. Aber noch während er im Krankenhaus lag, begannen Intrigen, die ihn schließlich zwangen, als Chef des Wildlife Service zurückzutreten. Sein Engangement aber blieb ungebrochen. 1995 gründete er mit gleichgesinnten Kenianern eine oppositionelle Partei und wurde 1997 Abgeordneter.

Seine politische Karriere wussten seine Gegner allerdings schon 2001 zu beenden. Verärgert ging er als Professor an die Stony Brook University im amerikanischen Bundesstaat New York. Doch 2015 gab Präsident Uhuru Kenyatta ihm abermals eine Führungsposition im Wildlife Service. Für den engagierten Kenianer mit für ihn nur noch fernen britischen Wurzeln war es eine Heimkehr. Am Sonntag den 2. Januar 2022 ist Richard Leakey im Alter von 77 Jahren in Nairobi gestorben.