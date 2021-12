Sinologe und Historiker : Jonathan Spence im Alter von 85 Jahren verstorben

Jonathan Spence war ein eigenartiger Sinologe und Historiker, vielleicht ein eigenartiger Wissenschaftler überhaupt. Selbst die begeistertsten Verehrer unter seinen Kollegen fragten sich manchmal, welche Frage des Fachs dieser große Gelehrte mit all seinen bewunderungswürdigen Kenntnissen nun eigentlich in diesem oder jenem Buch beantworte. Das lag daran, dass er sein Gebiet, China, in gewisser Weise gar nicht als einen ihm gegenüberstehenden Gegenstand behandelte. Sondern eher bloß als den Rahmen für die Lebensläufe, die er mit außergewöhnlicher Dichte und Präzision anhand der verfügbaren Quellen rekonstruierte, ob den eines Kaisers („Ich, Kaiser von China“, im Original 1974), eines chinesischen Konvertiten, den ein Jesuitenpater nach Europa bringt und am Ende in die Irrenanstalt steckt („Der kleine Herr Hu“, 1988), oder eines Privatgelehrten im Übergang zwischen Ming- und Qing-Dynastie („Die Rückkehr zum Drachenberg“, 2007).

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Der Unterschied der Perspektive ist beträchtlich: In seinen Werken wollte Spence nicht selber die Projektion einer Wesenheit namens China erschaffen, sondern er wollte konkrete Biographien unter ihren konkreten chinesischen Bedingungen darstellen. „Als Historiker bin ich an der Art und Weise interessiert, wie sich die Ebenen der Realität kreuzen und überlappen“, schrieb er einmal: „Es ist meine stillschweigende Überzeugung, dass kühne Generalisierungen normalerweise weit von der Wirklichkeit entfernt sind und dass die individuelle Erfahrung selten mit dem angenommenen allgemeinen Trend übereinstimmt.“ So gelang es Spence, China nicht als feststehende Größe, sondern in Bewegung darzustellen – in historisch verbürgten Gestalten, in deren Erfahrungen sich die Leser durch die genaue Auslegung ihrer sozialen, kulturellen und politischen Begleitumstände wie selbstverständlich wiedererkennen können. Die Fragen, die diese Figuren stellen, richten sich dadurch letztlich, über die vermeintlichen Kulturgrenzen hinweg, an das eigene Leben und dessen Umgang mit historischen Kontingenzen.

Mehr zum Thema 1/

Wissenschaft und Literatur gingen bei ihm auf diese Weise ungezwungen ineinander über. Studenten, die den Professor in Yale hörten, wo er seit 1971 lehrte, berichteten, seine Vorlesungen hätten oft Short Storys ge­glichen. Geboren worden war Spence 1936 im englischen Surrey; nach zwei Jahren als Soldat in Deutschland studierte er zunächst Geschichte in Cambridge, bevor er über eine Historikerin in Yale auf China stieß. Zum Verständnis der Gegenwart sind nach wie vor seine Gesamtdarstellung „Chinas Weg in die Moderne“ (1990) und vor allem „Das Tor des Himmlischen Friedens“ (1981) unerlässlich, in dem er die sich überkreuzenden Lebensläufe von Reformern und Revolutionären seit 1895 verfolgt. Am 25. Dezember ist Jonathan Spence im Alter von 85 Jahren in West Haven, Connecticut, gestorben.