Dass sich Philosophie und Neurowissenschaften nicht länger wie fremde Welten begegnen, ist auch ein Verdienst von Gerhard Roth. Er arbeitete am gegenseitigen Verständnis für die besonderen hermeneutischen Erfordernisse, die auf neurowissenschaftlicher wie philosophischer Seite bestehen, wenn es in immer neuen Anläufen um die Frage geht „Was ist der Mensch?“. Demnach geht es für Hirnforscher nicht bloß um die Anhäufung von Einzelbefunden aus dem Labor, sondern um die skrupulöse Ermittlung ihrer Bedeutung in einem interdisziplinär verstandenen Bezug zum Menschen. Am 25. April ist, wie gestern bekannt wurde, Gerhard Roth achtzigjährig verstorben.

Darin bestand Roths ehrgeiziges, über die Jahre hin verfolgtes Projekt: den Neurowissenschaften eine Bedeutungslehre zur Verfügung zu stellen. Worauf Roth damit zielte, war die Einsicht, dass die sichtbar gemachten Verschaltungen im Gehirn nicht für sich selbst sprechen. Ihre Bedeutung lässt sich nicht freihändig im ad-hoc-Modus abscannen, sondern bedarf des begründeten anthropologischen Zusammenhangs als Kriterium der Kohärenz.

Roth wehrte sich dagegen, als neurowissenschaftlicher Reduktionist wahrgenommen zu werden. Den geisteswissenschaftlichen Kritikern einer präpotent auftretenden Hirnforschung hielt er zugute, „dass sie oft auf schwerwiegende inhaltliche Lücken oder zumindest Mängel in neurowissenschaftlichen Darstellungen“ aufmerksam machten. So steht es in seinem Buch „Über den Menschen“ (2021). Eine Kritik am Neuro-Paradigma, wie sie sich Roth zuvor so deutlich noch nicht zu eigen gemacht hatte. Die Hirnforschung sei keine Superfach, um die herkömmlichen Disziplinen zu übernehmen oder ihr Erscheinungsbild förderfähig aufzuhübschen. Erkenntnistheoretisch bleibe Hirnforschung auf die Methodik dieser Disziplinen angewiesen, die sich ihrerseits für die Neuro-Befunde zu öffnen hätten.

Gespür für das menschliche Maß

Er habe stets „versucht, einen brachial reduktionistischen Standpunkt zu vermeiden“, schrieb Roth zuletzt in „Über den Menschen“, das sich wie eine Hinterlassenschaft seines lebenslangen Forschens liest, dessen Resultate er schreibend und vortragend einem breiten Publikum nahe brachte. Darunter Bücher, die im Titel die reduktionistische Verlockung aussprechen, von welcher Roth selber offenließ, in welchem Umfang er ihr widerstand: „Wie das Gehirn die Seele macht“, „Freiheit, Schuld und Verantwortung. Grundzüge einer naturalistischen Theorie der Willensfreiheit“ oder „Das Gehirn und seine Wirklichkeit“.

Roth, in Philosophie und Zoologie promoviert, war von 1989 bis 2008 Direktor des Instituts für Hirnforschung an der Universität Bremen, wo er seit den Siebzigern einen Lehrstuhl für Verhaltensphysiologie bekleidete. Seit 1997 entfaltete er als Gründungsrektor des Hanse-Wissenschaftskollegs in Delmenhorst seine Vision einer neurowissenschaftlich angeleiteten Interdisziplinarität, von 2003 an behielt er diese Programmatik auch als Präsident der Studienstiftung des deutschen Volkes im Auge.

Zuletzt arbeitete Roth als wissenschaftlicher Leiter des Roth Instituts, einer Einrichtung zur Unternehmensführung, in der es etwa um Stress- und Resilienzmanagement geht. „In sehr großer Trauer nehmen wir Abschied von Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth“, heißt es auf der Seite des Instituts. „Wir werden ihn als herausragenden Wissenschaftler, hochgeschätzten Kollegen und Freund in bester Erinnerung halten. Seine Theorien & Modelle werden wir in Ehren weiter anwenden und vermitteln.“ Ohne ihn und sein Gespür für das menschliche Maß wird das nicht einfach sein.