Zum Tod von Nanci Griffith : Ein Licht jenseits dieser Wälder

Vielleicht einfach nur zurückhaltender: Nanci Griffith 2004 in New York. Bild: dpa

Es gibt Menschen, die bei allem Können, bei allem Charaktervollen, das aus ihrem Schaffen strahlt, nicht an die vorderste Linie der Erfolgreichen kommen. Mehr Anerkennung wird ihnen von Leuten aus ihrem Fach zuteil als vom breiten Publikum. Mag sein, dass man die Formel für sie nicht findet; ein Schlagwort fehlt. Vielleicht sind sie auch einfach nur zurückhaltender. Nanci Griffith eindeutig einer musikalischen Richtung zuzuordnen ist nicht einfach. Country, könnte man sagen, und würde damit doch zu sehr in die Richtung von Dolly Parton deuten, der hundertprozentigen Inkarnation all dessen, was wir unter Country gemeinhin verstehen. Folk, könnte man sagen, und würde damit zu sehr in die Richtung von Joan Baez oder der Indigo Girls gehen und es auch wieder nur halb treffen.

Lorenz Jäger Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

Country wäre das Medium einer einfachen Selbstbehauptung der Identität und eines traditionelleren Rollenverständnisses – „Stand by your man“ ist Inbegriff dieser Tendenz; Folk bedeutete ein Übergewicht des Sozialprotests und der Rollen-Reflexion – aber dafür war wieder das Idiom von Nanci Griffith nur bedingt geeignet, indem sie beim Sprechen in einen stolzen Südstaaten-Singsang verfiel. Und damit hat zu tun, dass bei ihren Live-Auftritten die gesprochenen Einführungen der Lieder selbst schon fast der liebenswürdigste Gesang waren.

Talent für Kooperationen

In der texanischen Provinzstadt Seguin wurde sie am 6. Juli 1953 geboren. Für ihre Generation wurden die Genregrenzen durchlässiger, und auch wenn man aus dem tiefsten Texas kam, war man doch nicht nur mit den Klängen aus Nashville aufgewachsen, sondern auch mit Bob Dylan, man hatte die Bürgerrechtsbewegung und eine Fülle von Aufbrüchen miterlebt, später auch von Zusammenbrüchen. Darunter war die Frauenbewegung. Die besten Lieder von Nanci Griffith umkreisen die Lebensgeschichten von Frauen – nie ohne eine gewisse Wehmut. „There's a light beyond these woods“ war der Titel ihres ersten Albums, das 1978 herauskam, den Titelsong hatte sie wie die meisten der anderen Lieder selbst geschrieben. Man sollte ihn sich in der leicht zugänglichen Live-Version ansehen und anhören. Schöneres hat sie vielleicht nie geschrieben. Einen Grammy bekam sie 1994 für das beste zeitgenössische Folk-Album.

Was Nanci Griffith lag, waren Kooperationen: Mit dem legendären Townes van Zand (einem Idol ihrer Jugend) trat sie mit dem Lied „Tecumseh Valley“ auf, mit John Prine, der vor anderthalb Jahren am Corona-Virus verstarb, auch mit Emmylou Harris. Vor allem aber sind aus ihrer späteren Zeit die beiden Aufnahmen zu erwähnen, die im Rahmen der vom schottischen Fernsehen produzierten „Transatlantic Sessions“ entstanden, als sich anglophone Musiker aus dem weiteren Bereich des Folk trafen. Sie sang „Boots of spanish leather“ (von Bob Dylan) und, zusammen mit der Irin Maura O’Connell, „Who knows where the time goes“ von Sandy Denny. Ist das Vergehen der Zeit nicht der eigentliche Keim des Poetischen? Jedenfalls kamen gegen diese Aufnahmen, bei denen man sie im Studio sieht, und gegen die Filme der frühen Auftritte die eigentlichen Alben aus Griffiths späteren Jahren nicht mehr an, die eine zu perfekte Anmutung verbreiteten, hinter der ihre Persönlichkeit zu verschwinden drohte. Am 13. August ist Nanci Griffith in Nashville verstorben.