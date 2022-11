Kolumne Stallgeruch : Das arme Schaf hat lauter leere Taschen

Der traditionelle schafhaltende Betrieb war einer der Wanderschäfer. Er war das ganze Jahr unterwegs und ernährte seine Schafe auf fremden Flächen. Der Wanderschäfer ist praktisch ausgerottet worden durch eine Agrarreform, die nur noch den Besitz von Flächen fördert. In der aktuellen Krise, die auch eine Düngerkrise ist, wird wieder überlegt, wie man Schafe auf Flächen holen kann, damit sie ihren Dung hinterlassen. Traditionell waren die Bauern, auf deren Flächen die Wanderschäfer ihre Tiere gepfercht, also zur Nacht gesichert haben, verpflichtet, den Wanderschäfer an ihren Abendbrottisch einzuladen und auch dessen Hunde satt zu machen. Das war der Dank für die Nährstoffe, die die Schafe auf ihre Fläche gebracht haben. Heute ist gut erforscht, wie wichtig die Schafe dabei für die Biodiversität waren. In ihrem Fell hängen gebliebene Samen transportierten sie weiter auf andere Weiden, ebenso Insekten. Das ist alles verloren, weil diese Bewegung nicht mehr stattfindet.

Bei den kleinen Wiederkäuern, den Schafen und Ziegen, ist Zusammenarbeit etwas Alltägliches. Zur Landschaftspflege hält man Schafe und Ziegen am besten gemeinsam. Das Schaf frisst zu achtzig Prozent Gras, zu zwanzig Prozent Gehölz. Die Ziege aber frisst zu achtzig Prozent Gehölz und zu zwanzig Prozent Gras. Siebzig Prozent der schafhaltenden Betriebe haben deshalb auch Ziegen, damit die Landschaftspflege, die sich auch gegen Verbuschung richtet, funktioniert. Was wie die perfekte Kooperation klingt, hat jedoch einen Nachteil: Ziegen und Schafe haben komplett unterschiedliche Biorhythmen.

Ein Schaf frisst sich satt und legt sich hin und frisst als Wiederkäuer erst wieder nach etwa vier Stunden. Die Ziege hingegen frisst ein bisschen, liegt eine Weile, kaut etwas, ruht wieder. Ihr Rhythmus ist ein zweistündiger. Schafe und Ziegen in einer Herde bedeuten Unruhe und viel Arbeit für den Schäfer. Schafe geben Wolle und wie die Ziegen Milch und Fleisch. Dennoch sieht ihr Leben – vor allem in der Landschaftspflege – meistens besser aus als das vieler anderer Nutztiere.

Weniger Technikeinsatz, mehr Tierwohl

In ein landwirtschaftliches Tierhaltungssystem Technik einzubringen setzt Stallhaltung voraus, denn das Vieh muss dafür in einem bestimmten Bereich verbleiben. Sowie die Tiere auf die Weide gehen, ist die Technik dort nicht mehr verfügbar. Nutztiere in technikgesteuerter Haltung bleiben dennoch unterschiedlich mechanisierbar. Natürlich erlaubt Stallhaltung bei Kühen heute weitgehenden Technikeinsatz. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Kühe nicht so mechanisierbar sind wie Schweine; Schafe und Ziegen sind es noch weniger. Man muss Schafe von Hand scheren und Ziegen von Hand melken. Hochtechnisierte Tierhaltung ist auch nicht mehr gewollt, gewollt ist mehr Tierwohl. Die Landwirtschaft muss sich ändern, aber ist der Deutsche Bauernverband imstande, seine Mitglieder zukunftsweisend zu beraten und zu vertreten? Manche Landwirte bezweifeln das inzwischen stark.