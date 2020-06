Prozess um Zeppelin-Stiftung : Adel vernichtet

Albrecht von Brandenstein-Zeppelin ist ein selbstbewusster Mann. Er ist Rechtsanwalt und Unternehmer. Er beansprucht den Titel eines Grafen. Nach staatlichem Recht steht ihm der nicht zu, und zwar nicht einmal als Bestandteil seines bürgerlichen Namens. In seinen offiziellen Schriftsätzen taucht er folglich nicht auf. Für den Hausgebrauch beruft der Mann sich jedoch auf „Adelsrecht“.

Gerne bezeichnet sich von Brandenstein-Zeppelin als Rektor einer philosophischen Hochschule. Gemeint ist die Gustav-Siewerth-Akademie in Weilheim-Bierbronnen. Mit etwa einem Dutzend Studenten war sie einst die kleinste staatlich anerkannte Hochschule Deutschlands. Allerdings wurde ihr 2013 die Akkreditierung entzogen. Im Umfeld der Restakademie lässt von Brandenstein-Zeppelin die Öffentlichkeit bis heute an seinen weltanschaulichen Einsichten teilhaben. Ganz im Geiste des Kreationismus zieht er gegen die Evolutionstheorie zu Felde. Auch das Verhältnis von Mann und Frau beschäftigt ihn. Er hält es für wissenschaftlich erwiesen, dass eine Frau, die die Letztentscheidungskompetenz ihres Mannes in Frage stelle, Gefahr laufe, ihn in die Homosexualität zu treiben. Die wiederum ist für den „Grafen“ eine schlimme Untugend. Im Kampf gegen solche Verirrungen unterstützt er notfalls auch die AfD, etwa indem er ihr Vortragsräume in einem seiner Anwesen zur Verfügung stellt. Die dankt ihm auf Facebook dafür.