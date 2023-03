In einem ehrenwerten Haus, wie es das ZDF gewiss – und mit guten Gründen – sein will, kann man Wiener, Lyoner und Braunschweiger leichten Sinnes verspeisen, ohne als Menschenfresser zu gelten. Und sollte es, fastenzeitlich, mal nicht um die Wurst gehen, so wäre es bislang nicht ehrenrührig, wenn dem einen oder anderen ein Berliner, ein Amerikaner, ja sogar ein Kameruner über die Lippen ginge. Was man aber gar nicht mehr – und zwar längst nicht nur beim ZDF, mit guten Gründen – in den Mund nehmen sollte, das ist der Mohrenkopf.

Dem ZDF freilich ist dabei entgangen, dass es vielerlei Mohrenköpfe gibt, neben dem fahrlässigen Mohrenkopf auch den hintersinnigen. Vor dem ZDF sind alle Mohrenköpfe gleich. So hat der öffentlich-rechtliche Sender, wie nun seit einer Woche heiß diskutiert wird, in der „Giovanni Zarella Show“ den Text von Udo Jürgens’ Schlager „Aber bitte mit Sahne“ umschreiben lassen.

In der Fassung, die Zarella gemeinsam mit sechs Damen und Roland Kaiser sang, wurde im Originalvers „Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein“ das als „rassistisch“ verdächtigte M*-Wort durch den „Schokokuss“ ersetzt.

Es handele sich, teilte das ZDF auf Anfrage mit, um eine „einmalige Anpassung“ im Einvernehmen mit den Kindern von Udo Jürgens und den Erben des Texters Eckart Hachfeld. Schon musikalisch verrät das Neu-Arrangement des Liedes, dass die Sensibilität der jungen Generation eine andere ist. Indem die Streicher des Intros durch ein quäkendes Keyboardregister ersetzt wurden, geht die darin ursprünglich versteckte Operettenanspielung verloren.

Das ist so billig wie dumm. Denn auf den Kulturdünkel der „täglich um Viertel nach drei“ versammelten Tortenbüfett-Klassikerinnen kommt es ja an. Der „Mohrenkopf“, der hier der „Ordnung“ halber „wegmuss“, steht schon bei Hachfeld und Jürgens für den zuckergussglasierten Rassismus jenes sich Deix-haft mästenden Quartetts weiblicher Spießer, das von ihnen satirisch bloßgestellt wird.

Mehr zum Thema 1/

Bereits 1975 hatte Jürgens in „Ein ehrenwertes Haus“ singend eine „Witwe“ aufgespießt, „die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann“. Wahrscheinlich setzte das ZDF eine Künstliche Intelligenz auf „Aber bitte mit Sahne“ an, deren Intelligenz nicht ausreichte, Kunst – darum handelt es sich bei diesem Geniestreich – zu erkennen. Der Mohrenkopf steht hier mit guten rassismuskritischen Gründen. Spießer aber bleiben immer Spießer, unfrei, kunstfeindlich und gefährlich, egal ob rassistisch oder woke: „Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus.“