Youtuber Rezo und die CDU : Er nervt, weil er muss

Schon interessant, dass die wenigen bemerkbaren Beiträge zur Europawahl nicht von Politikern gekommen sind, auch nicht von Journalistinnen oder Intellektuellen, sondern von, im weiteren Sinn: Komikern. Jan Böhmermanns dödelige „Do they know it’s Europe“-Hymne, in der er und andere europäische TV-Moderatoren die Klischees ihrer Heimatländer und das Verbindende dieser Klischees besingen. Der Wahlwerbespot der Satirepartei „Die Partei“, in dem ein Junge im Wasser sich an die Oberfläche kämpft, es nicht schafft und mit in die Kamera starrenden Augen ertrinkt: „Für den Inhalt dieses Films ist ausschließlich die EU verantwortlich.“ Vor allem aber das knapp einstündige Video namens „Die Zerstörung der CDU“ von Rezo, in dem der Youtuber mit der Politik der CDU abrechnet, polemisch und informiert, und damit genau ins Schwarze trifft.

Für alle, die Rezos Video noch nicht gesehen haben, was bei knapp acht Millionen Aufrufen innerhalb weniger Tage (eine Quote, die Anne Will gern hätte) nicht so viele sein dürften, hier eine Kurzversion: Rezo, ein sechsundzwanzigjähriger Youtuber, der aussieht wie ein Youtuber und sonst peinliche Kinderfotos von sich zeigt und mit Helium-Stimme fiktive Pornodialoge vorträgt, sitzt vor einer Kamera und empört sich eine Stunde lang über das Versagen der CDU (wobei auch die anderen größeren Parteien ein bisschen was abbekommen), die „unser Leben und unsere Zukunft zerstört“. Wachsende Ungleichheit, Verfehlen der Klimaziele, geringe Bildungsausgaben, diese Gähnvokabeln setzt Rezo zu einem Rant zusammen, an dessen Ende man als Zuschauer dem Fazit des Youtubers zustimmen muss: „Fuck, ist das heftig.“

Remix aus Unterhaltung und Journalismus

Muss, weil es quasi unmöglich ist, Rezo zu widersprechen. Der Youtuber nutzt eine Technik, wie sie Böhmermann und der britische TV-Moderator John Oliver in ihren Shows einsetzen, einen Remix aus Unterhaltung und Journalismus, der nicht nur lustiger, sondern zugleich seriöser als der übliche Oldschool-Journalismus daherkommt. Alle Behauptungen belegt Rezo mit Quellen. Reine Objektivität. Keine Wertung, eine nüchterne Beschreibung der Fakten. Die wissenschaftlichen Studien und Links zu Experteninterviews laufen aber in solcher Vielzahl und Geschwindigkeit durchs Bild, dass es eine Weile dauert, sie zu prüfen, falls man sie prüft, und bis dahin ist das Video längst vorbei. Rezo machen seine Quellen unangreifbar, er sagt ja nur, was ist.

Zugleich setzt Rezo voll auf Emotionalisierung durch Personalisierung. Er ist es, ein sympathischer junger Youtuber, der sich jetzt mal eine Stunde vor die Kamera setzt und erzählt, was er mit Hilfe seines Kumpels an Schockierendem zusammengegoogelt hat; Videosequenzen zeigen das Rumstottern und Unwissen von Politikerinnen und ihren Sprechern, ihre persönliche Inkompetenz. Seine Anklage bolzt Rezo runter, durch schnelle Schnitte und Explosionen gepimpt (Drohnenkrieg der Amerikaner, gesteuert über ihre Basis im deutschen Ramstein, was tut die CDU? Klaro: nichts), vorgetragen wird sie mit einem Übereifer, der irgendwo zwischen natürlicher und professioneller Emphase liegen dürfte und Einspruch, Nachfragen, bloßes kurzes Nachdenken nicht vorsieht. Die Selbstgefälligkeit und die Gewissheit, auf der allerrichtigsten Seite zu stehen, sind ebenfalls von Oliver und Böhmermann – sowie diversen Leitartiklern – bekannt, und diese moralische Überlegenheit, das altkluge „So dumm kann doch niemand sein. Guess what – doch“ machen das Video zu einer nicht so leicht erträglichen Sache. Es nervt. Rezo hat die Welt verstanden, und er versteht nicht, wie die da oben, die Profis, solche Amateure sein können. Die Amerikaner dürfen „neue, freshe Atombomben“ in Deutschland stationieren? „Really, Diggi?“