Youtube-Debatte : Unsere fucking Zukunft

Am Sonntag vor einer Woche hat der zurzeit bekannteste Youtuber Deutschlands, der 26-jährige Musik- und Comedyproduzent Rezo, ein neues schockierendes Video veröffentlicht. Gemeinsam mit der Lifestyle-Youtuberin Julia Beautx trat er zu einem Spiel an, bei dem sich die beiden einen kleinen Ball zuwerfen, der in unregelmäßigen Abständen leichte Stromschläge verteilt. Während dieser „Schockball Challenge“ müssen die beiden Dinge aufzählen, Automarken, Apps, Youtuber und so weiter, wobei jeder den Ball so lange in der Hand halten muss, bis ihm der nächste Begriff einfällt. Es dauert nicht lange, bis das Ganze in ein hysterisches Gezappel und Gekreische ausartet, ab und zu gibt einer der beiden eine dumme Antwort, ein bisschen wie „Dalli Dalli“ mit ADHS. Acht Minuten lang geht es so weiter, harmlos, kindisch, weitgehend pointenlos – und ob man sich am Ende von der guten Laune anstecken lässt oder eher brutal genervt ist, kommt eben sehr darauf an: auf die persönliche Verfassung, das Alter, das Humorniveau. Im Anschluss empfiehlt Youtube dann noch ein paar andere Videos aus dem riesigen Archiv von Rezo und seinen Freunden, Filme wie „WAHRHEIT ODER PFLICHT – EXTREME“, „Die peinlichsten KINDERFOTOS von Joey und Rezo“ oder „RICHTIG ODER PIPI INS GESICHT mit JU und REZO“.

Harald Staun Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Wer sich also durch Rezos Werk klickt, dem kann es leicht so vorkommen, als hätte jemand die Uhr zurückgedreht. Und womöglich wünscht sich der eine oder andere Politiker tatsächlich, dass alles nur ein böser Traum war. Dass alles wieder wird, wie es noch vor einer guten Woche war, als sich die Wut und politische Sprengkraft, die sich durch Rezos „Zerstörungsvideo“ entluden, noch hinter der Oberfläche lustiger Pannenclips, Schminktipps und Spielevideos versteckten. Und die größte Sorge von Eltern, Lehrern und anderen Sonntagsrednern darin bestand, dass diese Youtube-Jugend vor lauter Konsumsucht und Kritiklosigkeit völlig vergisst, zu rebellieren.

So laut die Plattform nämlich oft als Ort der medialen Demokratisierung gefeiert wird, so wenig scheinen dort in der Praxis gesellschaftliche Debatten eine Rolle zu spielen. Wie gering das Interesse für Politik auf Youtube ist, zeigte erst im April eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung: Unter den hundert deutschen Youtube-Kanälen mit den höchsten Abonnentenzahlen widmen sich demnach über drei Viertel den Themen Unterhaltung, Gaming, Musik und Lifestyle. Ein einziger – der durch sein Interview mit der Kanzlerin bekannt gewordene LeFloid – beschäftigt sich explizit mit Politik. Auch sonst zeichnete die Studie das traurige Bild einer Generation, die ihre phantastischen technischen Möglichkeiten vor allem dazu nutzt, einen Weg irgendwo zwischen Karrierismus und Eskapismus einzuschlagen, und dabei „überwunden geglaubte Geschlechterstereotypen“ propagiert und im Dienst professioneller Agenturen „einen platten Konsumismus“ predigt. Insgesamt zeige sich, schreiben Lutz Frühbrodt und Annette Floren, die Autoren der Studie, „dass die implizit gesellschaftspolitischen Botschaften tendenziell neoliberalen (...) oder konservativen Charakter“ haben. Der einzige Protest dieser Generation schien in ihrer radikalen Konformität zu bestehen.

Ein Kommunikationsproblem

Dass sich im Umfeld dieser hedonistischen Selbstverwirklichungs-Jungunternehmer eine derart radikale Absage an die herrschende Parteipolitik mobilisierte, ist eine Pointe, die womöglich viele Youtuber selbst überrascht. Für viele jenseits der dreißig wirkt es, als hätte jemand plötzlich die Türen zu den Kinderzimmern des Landes aufgemacht, wo in den vergangenen Jahren hinter der Maske knuffiger Snapchat-Filter heimlich an einer Revolution gearbeitet wurde. Dabei zeigte sich die Abneigung der Youtube-Promis gegen die etablierten Parteien schon in der Debatte um die Reform des europäischen Urheberrechts, bei der sich die Kritiker unter dem Hashtag #niemehrcdu formierten – auch solche, zu deren Kompetenz es bisher eher gehörte, in virtuellen Welten herumzualbern oder Pupsfilme zu drehen.