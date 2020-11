Spielekonsolen im Vergleich : Kubrick gegen Colani

Erstaunlich, was als Erstes die Fans bewegte, als die neuen Spielkonsolen vorgestellt wurden: das Äußere! Dabei soll es doch eine Revolution innerhalb der digitalen Welt sein, wenn eine neue Playstation und eine neue Xbox auf den Markt kommen. Die Hardware bestimmt schließlich das Bewusstsein. Und so einen Generationenwechsel gibt es nur alle sieben Jahre. Aber das erste Aufregerthema war nun also: Wie sehen die denn aus! Die Tiktok-Gemeinde und die Gamer-Seiten finden, die Playstation 5 sei ein W-Lan-Router, die Xbox Series X ein Toaster. Vom Design her.

Schaut man ein bisschen feuilletonistischer inspiriert hin, ist es doch eher so: Die PS5 wirkt, als hätte der Designer Luigi Colani sie entworfen. Geschwungene, weißgraue Platten fassen sie ein. Die neue Xbox dagegen sieht aus wie der Monolith aus Stanley Kubricks „2001“. Immerhin etwas, das alle Affen anbeten. Beide Geräte sind verdammt groß. Während Apple-Computer praktisch verschwinden, der neue iMac so dünn ist wie ein College-Block und der MacMini nur die Ausmaße von zwei Zigarettenschachteln hat, wollen die Videospiel-Konsolen sich zeigen. Angeben. Flexen. Mitten im Wohnzimmer einen Akzent setzen.