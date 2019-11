René Descartes : Ein Ofenzimmer für sich allein

Aktualisiert am

In der Wärme einer süddeutschen Stube träumte Descartes vor vierhundert Jahren von einer neuen wunderbaren Wissenschaft. Als Inspiration diente dem jungen Mann das Naheliegende.

Es war Herbst geworden in jenem zweiten Kriegsjahr 1619, als man nicht ahnen konnte, dass sich der gerade erst eskalierte Konflikt zwischen der katholischen Liga und der protestantischen Union in Deutschland zum europäischen Großkrieg entwickeln würde. Die Menschen, auch Feldherrn und Söldner, waren damit beschäftigt, sich für einen harten Winter zu wappnen, der ebenso lang und frostig ausfallen könnte wie die vorherigen.

Maximilian von Bayern, Führer der Katholiken, nahm Quartier in Neuburg an der Donau. In seinem Gefolge befand sich ein junger Mann aus Frankreich, Sohn aus begütertem Hause, der zunächst Jura studiert hatte, dann nach Holland gegangen und der Armee des protestantischen, mathematikinteressierten Moritz von Nassau beigetreten war, aber aus Abenteuerlust noch weiter, nach Deutschland und zur Fahne der Katholiken, getrieben wurde. Und sich jetzt auch nach einem Zimmer für den Winter umsehen musste.