Wirecard-Betrug : Lügen, bis die Balken brechen

Während man staunend verfolgt, wie bei dem einst funkelnden Dax-Stern Wirecard eine betrügerische Machenschaft nach der nächsten ans Licht kommt, stößt man immer wieder auf einen Begriff: Hochstapler. Doch handelt es sich bei den aufgeflogenen Wirtschaftskriminellen aus Aschheim mit ihrem offenbar schier unerschöpflichen Erfindungsreichtum tatsächlich um Hochstapler? Haben wir es hier nicht vielmehr „nur“ mit geldgierigen Großbetrügern zu tun, die im Gegensatz zum Hochstapler eben gerade nicht leichtfüßig soziale Klassen überspringen und in eine komplett neue Rolle schlüpfen mussten?

Hochstapler oder Betrüger – das ist ein bedeutender Unterschied, denn die Kategorie, in die der Täter fällt, entscheidet darüber, ob wir mit ihm trotz (beziehungsweise wegen) seiner Taten sympathisieren, ihn gar heimlich für seine Kunst der Täuschung bewundern und ein bisschen schadenfroh auf die Geschädigten blicken, oder ob wir ihn verachten.

Die Grenze zwischen Hochstapler und Betrüger verschwimmt natürlich, denn ohne hochstaplerische Fähigkeiten kommt auch der Betrüger nicht weit. Ein in verschiedenen Definitionen genannter Anhaltspunkt ist die Rolle des Geldes. Je stärker die finanzielle Bereicherung im Vordergrund steht, desto mehr tritt das Hochstaplerische in den Hintergrund.

Unverfroren selbstbewusst und rhetorisch geschmeidig

Thomas Manns Felix Krull, der seine Mitmenschen von Kindesbeinen an hinters Licht führt und als Erwachsener perfekt den Marquis de Venosta gibt, würde sich wohl niemals auf eine Stufe mit den Wirecard-Betrügern Markus Braun und dem flüchtigen Jan Marsalek stellen. In einer Szene des Romans „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ sagt Krull: „Ich hatte die Natur verbessert, einen Traum verwirklicht, – und wer je aus dem Nichts, aus der bloßen inneren Kenntnis und Anschauung der Dinge, kurz: aus der Phantasie, unter kühner Einsetzung seiner Person eine zwingende, wirksame Wirklichkeit zu schaffen vermochte, der kennt die wundersame und träumerische Zufriedenheit, mit der ich damals von meiner Schöpfung ausruhte.“

Ähnlich dürfte sich Deutschlands bekanntester Hochstapler Gert Postel, von Beruf Postbote, nach jedem Arbeitstag als Oberarzt in der psychiatrischen Abteilung eines sächsischen Krankenhauses gefühlt haben. Immerhin saß Postel, der 39 Mitbewerber aus dem Rennen schlug, gut eineinhalb Jahre im Chefsessel, schrieb Rezepte, entließ Patienten als gesund, hielt Vorträge und sprach vor Fachpublikum von Krankheitsbildern, die gar nicht existieren, wie der „bipolaren Depression dritten Grades“. Der Titel seines Antrittsvortrags lautete: „Die Pseudologia phantastica am literarischen Beispiel der Figur des Felix Krull im gleichnamigen Roman von Thomas Mann“. Postel agierte so unverfroren selbstbewusst und rhetorisch geschmeidig, dass niemand auf die Idee kam, er könne etwas anderes als einen Psychiater vor sich haben. Und so flog er auch nur deshalb auf, weil sich die Eltern einer Assistenzärztin bei einem Besuch an den Namen Postel erinnerten. Verurteilt wurde er schließlich wegen mehrfachen Betruges, Urkundenfälschung, Täuschung und Missbrauch akademischer Titel zu einer vierjährigen Haftstrafe.

Monströse Lügen

Und Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, der inzwischen wieder in U-Haft sitzt? Log ebenfalls, ohne mit der Wimper zu zucken. Noch im vergangenen Jahr sagte er, dass Wirecard seit dem Jahr 2005 ein Durchschnittswachstum von 36 Prozent im Jahr verzeichne. „Ich bin optimistisch, dass das auch in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren möglich sein wird.“ In Wahrheit machte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt längst Verluste. Selbst als sich die Schlinge bereits zuzog, inszenierte sich Braun noch als Opfer: „Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist“. Für den Hochstapler wie den Betrüger gilt: Je monströser die Lüge, desto eher sitzt die Umwelt ihr auf. Angst ist beiden fremd.