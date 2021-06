Gianni Vattimo : Die Freunde von früher zweifeln an ihm

Vor bald vier Jahrzehnten gelang dem Turiner Philosophen Gianni Vattimo der internationale Durchbruch. 1983 erschien, bei Feltrinelli in Mailand, der Sammelband „Il pensiero debole“ (Das schwache Denken), herausgegeben von Vattimo und dessen Triester Kollegen Pier Aldo Rovatti. Auch Umberto Eco, mit dem Vattimo seit gemeinsamen Studientagen im Turin der Fünfzigerjahre freundschaftlich verbunden war, hatte einen Beitrag zu dem Band beigesteuert. Aber es war Vattimo, mit dessen Namen sich das Konzept des „schwachen Denkens“ in der internationalen Philosophie verbinden sollte.

Vattimo, 1936 geboren, studierte zunächst in seiner Heimatstadt bei Luigi Pareyson Literaturwissenschaften und Philosophie. In den Sechzigerjahren folgte ein Studienaufenthalt in Heidelberg, wo er beim Geschichtsphilosophen Karl Löwith und beim Hermeneutiker Hans-Georg Gadamer hörte. Vattimo promovierte über Aristoteles, seine Habilitation widmete er Heidegger. 1964 folgte der Ruf auf den Lehrstuhl Pareysons in Turin, den er bis zu seiner Emeritierung 2008 innehatte.

Ein Wesen, das sich seiner Beschränkungen bewusst ist

In den achtziger Jahren wurde Vattimo zum prominentesten Vertreter der italienischen Variante des Poststrukturalismus und Postmodernismus. Ausgehend von Nietzsche und Heidegger, setzte Vattimo die philosophische Abbrucharbeit am Konzept des Subjekts als des Ankerpunktes von Welterkenntnis und Weltdeutung fort. In einem Fernsehinterview von 2011, aus Anlass seines fünfundsiebzigsten Geburtstags, hat Vattimo seine Grundüberzeugung formuliert: „Ich bin kein absolutes Subjekt, das sich selbst setzt, wie es im deutschen Idealismus der Fall war, sondern ein Subjekt, das sich in immer neuen Anläufen entwirft. ,Schwaches Denken‘ meint dann, dass ich mich nicht auf die absoluten Wahrheiten berufen kann, sondern anerkennen muss, dass ich selbst nur ein Wesen bin, das sich seiner Beschränkungen bewusst ist.“

Den Abschied vom absoluten Subjekt und vom „starken Denken“ verstand Vattimo auch als politischen Akt. Menschen, lehrte er, entfalteten ein „starkes Denken“, wenn sie „zur herrschenden Schicht der Gesellschaft, zu den Gewinnern der Geschichte“ zählen, und wenn jemand „mit physischen Behinderungen oder in großer Armut aufgewachsen ist“, gehe sein Denken „von seiner schwachen gesellschaftlichen Position aus“. Als Beispiele nennt er „Slumbewohner in der dritten Welt, Asylbewerber, die in Auffanglagern interniert werden, Arbeitslose oder psychisch Kranke“. Vattimo war politisch aktiv für die Radikale Partei, die Demokratische Linke und die Kommunistische Partei, von 1999 bis 2004 und von 2009 bis 2014 auch Abgeordneter im Europaparlament für verschiedene italienische Linksbündnisse. Seine Ideologie beschreibt er als „christlichen Kommunismus“.

Zu Unrecht absurder Dinge bezichtigt?

Seit vergangener Woche ist Vattimo nun Gegenstand staatsanwaltlicher Ermittlungen, am Mittwoch sollen er oder sein Rechtsvertreter vor dem Untersuchungsrichter Rede und Antwort stehen. Ermittelt wird gegen Vattimos 38 Jahre alten Assistenten Simone C. wegen des Vorwurfs, dieser habe sich „durch fortgesetzten moralischen Druck eine ganze Reihe von wirtschaftlichen Vorteilen“ verschafft. 2003 hatte Vattimo, seit Jahr und Tag offen homosexuell, seinen Lebenspartner, den Architekturhistoriker Sergio Mamino, verloren. Seit 2015 lebt Vattimo mit dem 47 Jahre jüngeren Brasilianer Simone C. zusammen, dem er offenbar vollkommen vertraut. So sehr, dass Vattimo ihm gemäß Ermittlungsakten mindestens 60.000 Euro geschenkt, ihn zum Erben für Uhren, Kunstwerke, Gemälde sowie ein Notizbuch von Fidel Castro eingesetzt und ihn schließlich zum anteiligen Nutznießer einer Lebensversicherung im Wert von 415.000 Euro erklärt hat.

Anzeige erstattet hat Flavia Longo, Fachärztin für Geriatrie und Angiologie in Turin, die viele Jahren eng mit Vattimo befreundet war. Bis Simone C. ins Leben des Philosophen trat. Nicht nur mit ihr, sondern mit zahlreichen Freunden und Bekannten habe Vattimo den Kontakt abgebrochen, offensichtlich auf Drängen von Simone C., sagte Longo der Mailänder Tageszeitung La Repubblica.

Sie habe sich die Entscheidung zur Anzeige nicht leicht gemacht, versicherte Longo. Den Ausschlag habe ein Telefonat mit Vattimo gegeben, bei dem der Philosoph – in der irrigen Annahme, er habe schon aufgelegt – mit den Worten zu hören gewesen sei: „Simone, habe ich alles so gesagt, wie du es wolltest?“ Vattimo, der nach eigenen Angaben über eine Monatspension als Professor und Europaabgeordneter in Höhe von rund 10.000 Euro verfügt, hat auf die Ermittlungen empört reagiert. Dem Turiner Blatt La Stampa sagte er: „Dieser Junge war immer sehr gut zu mir. Ich bezahle ihm vertragsgemäß monatlich 1300 Euro, und jetzt wird er zu Unrecht absurder Dinge bezichtigt.“

Vattimo argwöhnt, seine Freunde aus der Vergangenheit zürnten ihm, weil er in seiner legendären Großzügigkeit nicht mehr sie beschenke, sondern Simone C., seinen Freund aus der Gegenwart. Einem psychiatrischen Gutachter gegenüber hat Vattimo nach Medienberichten geäußert, da er keine direkten Erben habe, gedenke er seine Hinterlassenschaft nach eigenem Gutdünken zu verteilen. Die Richter in Turin stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Sie müssen entscheiden, ob sich der Philosoph des „schwachen Denkens“ am Abend seines Lebens ein letztes Mal als Subjekt neu entworfen hat und ob er sein Erbe bewusst einem Menschen in offenkundig „schwacher gesellschaftlicher Position“ gibt – oder ob ein Erbschleicher aus Brasilien die emotionale Labilität und schwindende Geisteskraft eines alten Menschen in Italien ausnützt, wie Vattimos Turiner Freunde von der Warte ihrer „starken gesellschaftlichen Position“ aus überzeugt sind.