Ist das Kunst, oder muss das weg? In München ist eine Debatte entbrannt, die im vergangenen Jahr den Stuttgarter Wasen begleitet hat und die sich jetzt, nur noch 146 Tage vor dem Anzapfen, wie eine dunkle Gewitterwolkenwand über die Theresienwiese schiebt. Die Zweite Bürgermeisterin, die Grüne Katrin Habenschaden, will ein Oktoberfest ohne Rassismus und Diskriminierung. Dieses hehre Ziel gesellschaftlicher Aussöhnung blockieren in ihren Augen die gemalten Werbeschilder auf manchen Fahrgeschäften.

Beim Karussell „Voodoo Jumper“ sind etwa südseeklischeehafte Insulaner und eine halb nackte Frau zu sehen, der ein Affe das Bikinioberteil wegzieht, bei der Wurfbude „Crazy Alm“ hebt ein Schwarzer das Dirndl einer jungen weißen Frau und legt ihre nackten Pobacken frei. Beim Schwerkraftprüfstein „Top Spin Fresh“ blickt eine barbusige Surferin verführerisch auf die Kundschaft.