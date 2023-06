Nicht die Bauwerke, sondern die Geologie macht Wien so einzigartig: Liebeserklärung an eine Stadt, die ihre Funken schlagende Inspiration aus der Grenzsituation zwischen West und Ost, Wüste und Dschungel bezieht.

Wenn es Wien nicht gäbe, man müsste es erfinden. Und das nicht etwa, weil die viel zu große Kapitale für das geschrumpfte Österreich gerade wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt erklärt wird. Dies wenigstens entlastet uns Piefkes in gewisser Weise, weil so immerhin belegt scheint, dass alle Welt fühlt, was die Deutschen nur auf die Spitze treiben. Denn in ihrer Wien-Liebhaberei sind sie spätestens seit den Knittelversen des oberpfälzischen Lehrers Wolfgang Schmeltzl vor fünfhundert Jahren die Hartnäckigsten überhaupt.

Und das, obwohl diese Liebe nicht unbedingt erwidert wird. Dies- wie jenseits der Rax aber wird vor allem immer gern gerätselt, woher die Stadt zwischen Alpen, Karpaten und Pannonischer Tiefebene nur ihr ungeheures kreatives Potential nimmt. Denn dass die Künste, ob gemalt, geschrieben oder gefilmt, gerade in Wien so besonders innovativ, einfallsreich oder gewitzt sind, von Klimt und Schiele über Musil, Bachmann und Horváth bis zu Hollywood, das mit Billy Wilder und Josef von Sternberg einst ein Wiener Vorort war, ist so ausgemacht wie der Wiener Schmäh. Von Erfindungen wie Psychoanalyse oder Würfelzucker ganz abgesehen.

Bodenbereiter für kulturelle Vielfalt

Und die Liste ließe sich von Valie Export über Elfriede Jelinek bis zu Michael Haneke und Wolf Haas problemlos bis in die Gegenwart führen. Die Fraktion „Mythos Habsburg“ verweist bei der Frage nach dem Warum gern auf das Vielvölkerimperium Österreich-Ungarn und dessen ungeschriebenen k. u. k. Gesellschaftsvertrag, der im grantelnden Ablehnen des anderen bei gleichzeitigem Ertragen seiner Existenz bestand und damit reflexiv triggerte. Joseph Roth ging tiefer, hinab auf den Grund des Wiener Beckens. Er machte die besondere geographische Lage Wiens zwischen den Weinbergen als Ausläufern der westlichen Alpen und dem Prater als Beginn des Balkans als Bodenbereiter für kulturelle Vielfalt und historischen Reichtum aus.

Bei Roth wird Wien gar zur Brückenstadt zwischen „Wüste und Dschungel“, wie es in „Die Kapuzinergruft“ heißt, und es vermischen sich die Kulturen immerzu neu. Wobei die Wiener Geologie noch eine weitere Besonderheit aufweist: Denn während das Wiener Becken zwar topographisch die Alpen von den Westkarpaten trennt, verbindet es diese über entsprechende Gesteine wiederum im Untergrund. So kommt denn unter der Erde zuletzt wieder zueinander, was oben getrennt wurde.

Womöglich erklärt das die Wiener Fixierung auf alles Untergründige und also das Sterben. „Der Tod, das muss ein Wiener sein“, sang Kreisler. „In Wien musst’ erst sterben, bevor sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst’ lang“, sekundierte Qualtinger – womit wir wieder beim Anfang wären, der Frage also, woraus gerade die Wiener ihre sprühenden Funken schlagen.