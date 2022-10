Energiekrise : Es ist die Gier, Dummerchen!

Traf man früher zufällig einen Bekannten auf der Straße, fragte man einander: Wie gehts? Inzwischen lautet die völlig ernst gemeinte Frage: „Heizt du schon?“ Beantwortet wird sie stets mit einem Kopfschütteln – „natürlich nicht!“ Niemand möchte sich derzeit als witterungsempfindlicher Egoist outen, da nimmt man es mit der Wahrheit lieber nicht so genau. Die Deutschen sind, das zeigen die Zahlen der Bundesnetzagentur, mitnichten ein Volk der Energiesparer, daran ändern auch die jüngsten Erhebungen nichts: In den vergangenen zwei Wochen ist es schlicht recht warm gewesen. Doch kaum wird es kälter, drehen Hausbesitzer und Mieter ihre Heizung hoch. Dass die zu beheizende Wohnfläche stetig gestiegen ist, kommt erschwerend hinzu: Vor zwanzig Jahren betrug diese Fläche hierzulande pro Kopf 39,5 Quadratmeter, heute sind es knapp 48 Quadratmeter.

Geschickte Propaganda?

Seit Wochen stimmen Politiker die Gesellschaft auf harte, von Knappheit und Verzicht geprägte Zeiten ein. Dabei stellt sich, ohne die finanziellen Belastungen gerade für die Schwächsten in der Gesellschaft herunterspielen zu wollen, auch die Frage, was mit dem Begriff Wohlstandsverlust eigentlich gemeint ist. Anstatt Verzicht zu predigen, könnte man genauso gut unsere Vorstellung von Wohlstand hinterfragen. Manon Gerhardt, Aktivistin für Klimagerechtigkeit, tut genau das: „Warum setzt man nicht bei der Gier an?“ Das Framing der Verzichtsdebatte hält die fünfzigjährige Musikerin für Propaganda: „Es geht um eine Prioritätenverschiebung und darum, eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten zu bewahren, wovon wir alle etwas haben.“

Jahrzehntelang hat sie auf friedliche Art versucht, die Gier zu bekämpfen. Sie lief bei Demonstrationen mit, spendete Geld an NGOs, schrieb Flyer und klärte Bekannte und Freunde darüber auf, wie dramatisch es um unsere Erde steht. Sie hatte zwar nicht das Gefühl, auf taube Ohren zu stoßen, aber auf eine große, träge Öffentlichkeit, unwillig, sich aufrütteln zu lassen. Seit 2019 engagiert sie sich deshalb bei der Aktivistengruppe Extinction Rebellion (XR), was so viel heißt wie „Aufstand gegen das Aussterben“. XR, eine basisdemokratisch organisierte Gruppe mit ein paar Tausend Mitgliedern, setzt auf zivilen Ungehorsam, darauf, dass Menschen „ethisch motiviert Regeln brechen und sich damit an die Öffentlichkeit, Regierungen oder Institutionen richten“. Manon Gerhardt sagt: „Gesetzesbrüche sind nicht legal, aber sie sind legitim.“ Ende Juni, als die G-7-Staatschefs im bayerischen Elmau vor herrlicher Bergkulisse tagten, saß sie mit etwa achtzig weiteren „Rebellis“ von XR und der Aktivistengruppe Letzte Generation vor dem Finanzministerium in Berlin, um die Kampagne „Debt for climate“ zu unterstützen. „Team Blau“ sei zwar schnell vor Ort gewesen, aber es habe ein paar Stunden gedauert, bis alle Aktivisten vertrieben worden seien.