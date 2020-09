Macht der Grauzone : Wie stark ist die Mafia in Deutschland?

Jedes Jahr wird in Italien im September der Ermordung von Carlo Alberto dalla Chiesa gedacht. Vor allem in Palermo kommen dann Menschen zusammen und erinnern daran, was damals in der Via Carini geschah. Der Carabinieri-General, berühmt geworden durch seine Erfolge im Kampf gegen die linksterroristischen Roten Brigaden, war gerade in die Inselhauptstadt Siziliens versetzt worden, um dort als Polizeichef den von der Cosa Nostra verursachten Ausnahmezustand zu beenden, als Mafia-Killer ihn und seine Frau Emanuela Setti Carraro am 3. September 1982 auf offener Straße erschossen.

Im Bewusstsein der Italiener stellte das Attentat den absoluten Tiefpunkt im Kampf des Staates gegen die Mafia dar und läutete eine Kehrtwende ein. Aufgrund des öffentlichen und politischen Drucks wurde ein zentrales Hohes Kommissariat für den Kampf gegen die Mafia eingerichtet mit den von dalla Chiesa zu Lebzeiten immer wieder geforderten Kompetenzen. Die ersten Gesetze wurden verabschiedet, in denen das Wort „Mafia“ explizit vorkommt. In Italien ist es seitdem beispielsweise möglich, das Bankgeheimnis aufzuheben, um die Vermögen Verdächtiger zu konfiszieren. Zahlreiche Straßen sind in Italien nach dem ermordeten General benannt, und im vergangenen Jahr war Carlo Alberto dalla Chiesa sogar landesweites Abiturthema: In Italien ist er ein Nationalheld.

Eine Ikone des Kampfes gegen das organisierte Verbrechen ist auch sein Sohn, wenn auch auf ganz andere Art. Nando dalla Chiesa ist Soziologe und war Anfang dreißig, als die Mafia seine Eltern tötete. Das Gedenken an sie findet er wichtig. Die Mafia lebe davon, dass die Gesellschaft ihre Verbrechen ausblende oder vergesse, und deshalb spricht er selbst immer wieder in der Öffentlichkeit über den Mord. Seine Mission geht jedoch weit über die bloße Erinnerung an das Attentat hinaus: Das Gedenken soll die Gesellschaft wachhalten, ihr eine Lehre sein, eine Medizin, die zur Bekämpfung der Mafia genutzt wird. Nando dalla Chiesa ist überzeugt: Wer hinsichtlich der Mafia verdrängt, verharmlost und vergisst, ist ihr nächstes Opfer.

Ganz leise spricht „Il professore“ in den Raum

Der Soziologe war Staatssekretär im Forschungsministerium und Abgeordneter im italienischen Parlament. Er schreibt für die Zeitung „Fatto Quotidiano“, ist Autor zahlreicher Bücher über die Mafia und Ehrenpräsident der größten italienischen Anti-Mafia-Organisation „Libera“. Seit einigen Jahren lehrt der Siebzigjährige an der Universität Mailand Soziologie der organisierten Kriminalität.

Nando dalla Chiesas Vater hat stets betont, dass die Mafia sich durch Anpassungsfähigkeit, durch Gewalt und Schweigepflicht am Leben erhalte, aber auch durch die Unterstützung durch Komplizen, Feiglinge und Dummköpfe. Auch Nando dalla Chiesa schreckt nicht vor klaren Worten zurück; er war schon immer zugleich ein Verteidiger und vehementer Kritiker der italienischen Gesellschaft und Demokratie. Der Amtsmissbrauch und die illegalen Parteienfinanzierungen, die Anfang der neunziger Jahre in Mailand zu dem großen politischen Korruptionsskandal „Tangentopoli“ führten, hatte dalla Chiesa schon zuvor jahrelang in dem Monatsheft „Società Civile“ angeklagt. Dem Parlament war er durch sein radikales Engagement in der AntiMafia-Bewegung ein Dorn im Auge: Nach zwölf Jahren im Amt wurde ihm nahegelegt, es niederzulegen, konformere Kollegen hingegen durften bleiben.