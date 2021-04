Sorbische Osterprozessionen : Eine Botschaft, die ins Leere fällt

Wem Ostern mehr bedeutete als Schokoladenhasen und bunte Plastikeier, der war am Festsonntag in der sächsischen Oberlausitz stets gut aufgehoben. Konnte man doch dort den Osterreitern begegnen – festlichen Prozessionen, die in der sorbisch-katholischen Diaspora zwischen Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda von Dorf zu Dorf zogen, um die Auferstehungsbotschaft zu verkündigen: Ausdruck nicht nur tiefer Glaubensverbundenheit, sondern auch nationaler Identitätsbewahrung für das kleinste, noch reichlich fünfzigtausend Köpfe umfassende der slawischen Völker.

Wenn sich hier, entschleunigt und in stolzer Gelassenheit, der rauh-archaische Klang der Hymnen (im größten der Züge wird dabei neben dem Sorbischen auch Deutsch gesungen und gebetet) ins Bild der mit Gehrock und Zylinder aufziehenden Hundertschaften auf ihren liebevoll-prächtig geschmückten Pferden mischte, waren das Momente spiritueller Erfüllung auch für Menschen, denen christliche Botschaften sonst wenig mitzuteilen haben – gerade durch das Zusammengehen eines eher säkularen Landausflugs mit den schon seit vorreformatorischen Zeiten verankerten Ritualen.

Ohne erkennbaren Sinn und Nutzen

Dass man bei der Beschreibung dieses Ereignisses die Vergangenheitsform verwenden muss, ist erst seit dem vergangenen Jahr so. Im Frühjahrs-Lockdown 2020 mussten die Umritte erstmals, solange die historische Erinnerung zurückreicht, abgesagt werden – was vordem weder Weltkriege noch die restriktive Kirchenpolitik der DDR-Jahre vermocht hatten. Es war, so könnte man sagen, ein Ausdruck von Vorsicht, Gehorsam und jener ehrlichen Hilflosigkeit, die damals auch viele andere Gesellschaftsbereiche aus dem gewohnten Gleis warf. An diesem Sonntag indessen soll wieder geritten werden. Doch ob dem Geschehen auch diesmal das Wort „ehrlich“ beigegeben werden kann, steht dahin. Denn vorgesehen sind nurmehr Umzüge ohne Besucher, wofür – so eine Mitteilung des Bautzner Landratsamtes – unter anderem „teilweise die Routen und Zeiten der Prozessionen ohne Information der Öffentlichkeit verändert“ werden sollen.

Man plant also eine Art „Räuber und Gendarm“-Spiel oder österliche Glaubens-Schnitzeljagd. Die Bewohner der direkt anliegenden Gemeinden mag das wenig treffen; dort, wo auch die aktiven Reiter zu Hause sind, dürfte man auf dem Laufenden bleiben. Gemeint sind Gäste von weiter her, obwohl der sachliche Nutzen dieser Teile des „Hygienekonzepts“ besonders unplausibel ist: An den Dutzende Kilometer weiten Strecken unter freiem Himmel wären ganze Regimenter von Besuchern ohne Infektionsgefahr locker verteilbar, und selbst innerhalb der Ortschaften könnten ein paar freundlich ordnende Kräfte für Entzerrung sorgen. Jeder Supermarkt ist riskanter. Die angedrohten Eingriffe in die manchmal seit Jahrhunderten etablierte Streckenführung der einzelnen Züge wären überdies ein Traditionsbruch sondergleichen – ohne erkennbaren Sinn und Nutzen.

Dabei würden ja erfahrungsgemäß gar keine Tausendschaften anreisen, sondern „schlimmstenfalls“ Schaulustige mit Bedarf zum tiefen Durchatmen; doch immer auch Menschen, denen dieser höchste christliche Feiertag wichtig ist als einer des Aufbruchs und der tröstlichen Ermutigung – solche, die eben nicht nur bei Strahlewetter, sondern auch in Sturm und Schneeregen am Straßenrand ausharren. Gerade sie passen freilich nicht ins paternalistische Weltbild jener verbotsfrohen Erwachsenen-Pädagogik, die jeden eigenverantwortlich handelnden Steuerzahler erst einmal als Verdachtsfall behandelt und infantilisiert.

Osterzüge ohne Gäste gleichen Messfeiern ohne Gemeinde, wie es sie beispielsweise in klösterlichen Gemeinschaften gibt. Nur geht es dort gerade nicht um die Verkündigung der Frohen Botschaft in die Welt hinein. Wenn aber beim Osterreiten 2021 nur das Ritual erfüllt werden soll, ohne es in seiner Sinnhaftigkeit befragen und erleben zu dürfen, dann ist es kommunikativ entseelt – und wieder einmal hätte, wie schon allzu oft in diesen Monaten, der Buchstabe über den Geist gesiegt. Verantwortlich fühlen müssten sich dafür auch jene Amtsträger, die im konservativ gestimmten Ostsachsen meist jener Partei angehören, die das große C im Namen trägt und aktuell gerade keinen guten Lauf hat. Freilich: Warum sollte ernst genommen werden, wer sich selbst nicht ernst nimmt?