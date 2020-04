Wie sollen wir wohnen? : Das richtige Leben im richtigen

Prognosen halten nur so lange, bis sie dementiert sind von der Wirklichkeit – aber unter den Zukunftsaussichten, die wir jetzt schon, noch ein wenig unscharf, zu erkennen glauben, gehören diese hier zu den am wenigsten unwahrscheinlichen: dass nach der Krise ein Aufschwung kommen wird. Und dass von diesem Aufschwung manche Branchen mehr als andere profitieren werden. Zu den Gewinnern werden, einerseits, die Sperrmüllplätze und die Wertstoffhöfe gehören, wohin, wenn wieder geöffnet ist, die Menschen ihre wackligen Stühle, ihre abgewetzten Sessel und billigen Couchtische bringen werden, all den Plunder, dessen Hässlichkeit und Anspruchslosigkeit ihnen erst jetzt, da sie den ganzen Tag in der eigenen Wohnung hocken, so richtig bewusst geworden ist.

Und es werden, andererseits, die teureren Möbelläden sein, wohin das anspruchsvollere Publikum einen großen Teil des Geldes, das während der Ausgangsbeschränkungen für Restaurantrechnungen, Theaterkarten und Kinobesuche leider nicht ausgegeben werden konnte, überweisen wird, damit endlich ein paar schlichte Bellini-Stühle, ein Pierre-Paulin-Sessel oder die herrlich schwebenden Dieter-Rams-Regale die Wohnungen auf den Stand des ästhetischen Bewusstseins ihrer Bewohner heben sollen.

Nicht nur, wer eine Wohnung sucht, hat ein Wohnungsproblem

Ein Wohnungsproblem, das wird in diesen Tagen offensichtlich, haben nicht nur die, die in unseren großen Städten eine Wohnung suchen. Ein Wohnungsproblem haben leider auch die, die eine Wohnung haben. Und die ihren ganzen Krempel nicht mehr lange anschauen werden wollen.

Dass das ein Luxusproblem sei, ist ein Einwand, den man gelten lassen muss: Man braucht, um dieses Problem zu haben, nicht nur eine Wohnung, die groß genug für ein paar geschmackvolle Möbel ist. Man muss auch, nachdem die schreckenerregenden Mieten gezahlt sind, noch ein paar Euros übrig haben, um auf die schicken Sessel zu sparen. Wer, als die Leute noch aus dem Haus gehen durften, in der Münchner Innenstadt zu Besuch war und vielleicht vor der Auslage eines Maklers stehen blieb, der konnte, wenn er den Blick zurück auf die Straße wandte, es kaum fassen, dass bei den dortigen Preisen für Mieten und Immobilien es überhaupt noch irgend jemanden gab, der es sich leisten konnte, etwas einzukaufen und diese Einkäufe in Tüten durch die Stadt zu tragen.

Nein, Leute, in deren kleinen Wohnungen außer für einen großen Flachbildschirm nur Platz fürs Allernötigste ist, haben ein dringenderes Wohnungsproblem: dass ihnen nämlich demnächst die niedrigen Decken ihrer Sozialbauten auf die Köpfe fallen könnten. Die Architekturhistorikerin Beatriz Colomina hat allerdings neulich, in einem klugen Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“, darauf hingewiesen, dass auch das, aus der Perspektive von Menschen, die nicht mal eine Decke haben über dem Kopf, ein Luxusproblem ist. Und so wird sich immer jemand finden, der schlimmere Sorgen hat; das Wohnungsproblem der Wohnungsinhaber ist damit trotzdem nicht ganz irrelevant.

Arbeitszimmer nicht vorgesehen

Was sich schon bei der Arbeit im Heimbüro zeigt. Wer glaubt, die Heimarbeit mache Hierarchien unsichtbar und obsolet, zeigt damit nur, dass seine Perspektive nicht sehr weit übers Display bei einer Skype- oder Zoom-Konferenz hinausgeht, bei der tatsächlich der Chef keinen größeren Bildschirmausschnitt und keinen eindrucksvolleren Kamerawinkel bekommt als alle anderen. Der Unterschied zeigt sich gewissermaßen im Gegenschuss; da hat eben einer ein Arbeitszimmer, und ein anderer betreibt sein Heimbüro vom Küchentisch aus. Und wenn sich, nach dem Ende dieser Krise, deutlich gezeigt haben wird, dass Büros, mit ihren Konferenzräumen und Kaffeeküchen und der vertanen Zeit bei all den sogenannten Schwätzchen auf dem Flur, vielleicht nicht völlig überflüssig sind; dass aber sehr viel Arbeit sehr viel konzentrierter zu Hause erledigt werden kann, weshalb künftig viel weniger Büroraum benötigt wird: Dann kann man nur fordern, dass das Geld, das die Firmen dann an der Miete sparen, den Mitarbeitern überwiesen wird, die sich davon hoffentlich ein Arbeitszimmer werden leisten können.