In seiner Entstehungszeit Ende des neunzehnten Jahrhunderts war der Zeppelin reine Zukunft. In den pa­r­allel entstehenden ersten Science-Fiction-Filmen (und noch in Langs „Me­tropolis“) dient er häufig als Stahlrahmenstatist für die schönsten Verheißungen des Futurismus. Er gewährleistet Brücken zwischen den Planeten, ermöglicht den be­quemen und, anders als die feurigen Raketen, ruckelfreien interstellaren Transport. Aber auch auf Erden nährte die Er­findung des wohlhabenden Grafen ab 1900 die Hoffnung, vorhandene nationale Grenzen zu überwinden. Das erwies sich durch den massiven Einsatz der Zeppeline im Ersten Weltkrieg als Bomber und Spionagegefährte schnell als frommer Wunsch, ebenso wie die Utopie, durch die kontinentübergreifenden Flüge gesellschaftliche und kulturelle Barrieren überspielen zu können – die Tickets für eine Zeppelinfahrt waren derart teuer, dass sie nur für äußerst Betuchte erschwinglich wa­ren (was sich siebzig Jahre später mit der Concorde als erstem Überschallpassagierflugzeug wiederholte).

Seit der Antike gärt der Traum vom Fliegen

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Wenige Institutionen können das beständige Pendeln zwischen Utopie und Dystopie besser veranschaulichen als das Zeppelin-Museum Friedrichshafen, die weltgrößte Sammlung zur Ge­schichte und Technik der Luftschifffahrt in einem selbst futuristischen Bauhaus-Museumsbau von 1933 (dem ehemaligen Ha­fenbahnhof) direkt am Bo­densee, mit der aktuellen Sonderschau „Fetisch Zu­kunft“. Deren Kernfrage ist, ob Technologie die Welt retten kann oder sie eher Instrument der Macht und Marketingversprechen sei. Dass etwa Hugo Eckener, der gewiefte Leiter der Zeppelingesellschaft nach des Grafen Tod 1917, das diskreditierte Luftschiff schon bald erfolgreich in Form eines Friedenspfands als Reparations-Versuchsluftschiff der US-Marine de­­militarisierte und auf Werbeplakaten als „Bester Botschafter deutscher Tüchtigkeit“ zu vermarkten wusste, wird in größter Ehrlichkeit aufbereitet. Eckeners „Nachfolgern“ gelang es in den Sechzigern sogar, Kampfflugzeuge als „Wahre Friedensbringer“ propagandistisch in die Köpfe und Herzen zu pflanzen. Das schmähliche En­­de der gigantischen Hangars für den nie funktionierenden Cargolifter-Transportluftschiffs als Spaßbad steht allen beim An­flug des Flughafens Berlin-Schönefeld bis heute vor Augen.

Einen Moment vom Zeppelin abgesehen verheißen im zweiten Kapitel „Nachhaltigkeit“ Billigflieger heutzutage zwar auch Normalverdienern auf ähnliche Weise, fremde Kulturen in entferntesten Weltregionen kennenlernen zu können, man muss sich diese Bildungsurlaube aber im­mer noch zu leisten imstande sein. Reinhard May ohrwurmt mit seinem Klischee grenzenloser Freiheit über den Wolken in praktisch jedem Saal der Ausstellung im Hinterkopf herum. Es kommt, und das ist der packende Ausgangspunkt der vier Ku­ratoren, einsteils zu vielen Vorwegnahmen zukunftsträchtiger Technikerfindungen in der Kultur; nur wenig überspitzt könnte man mit Schopenhauers „Die Welt als Wille und Vorstellung“ behaupten, al­les, was in Literatur und Kunst von Leonardos Flugapparaten bis zu den Raketen jemals als Bild in die Welt kam (in der Schau durch Aby Warburgs Mnemosyne-Tafel von Ikarus bis Zeppelin repräsentiert), wurde – bisweilen erst Jahrhunderte später – auch in die Realität umgesetzt.