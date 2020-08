Pandemie und Kriminalität : Wie Mafia-Clans die Krise nutzen

Der Ausnahmezustand ist die beste Voraussetzung für Geschäfte, die schnell gehen und im Halbdunkel abgewickelt werden müssen. Europa erkennt, dass es spät dran ist bei dem Versuch, die zweite Corona-Welle in den Griff zu bekommen. Allerdings ist es eigentlich keine zweite Welle, sondern immer noch die erste, deren Angriff auf die Welt noch längst nicht ans Ende gekommen ist.

Europa hat keinen Plan, wie die durch die Pandemie verursachte Geldwäsche und der Wucher gestoppt werden könnten (Amerika gibt da auch kein besseres Bild ab). Die Mafia-Clans nutzen die Krise, um ihr schmutziges Geld schneller bewegen zu können, denn es gibt weniger Kontrollen. Maßnahmen gegen Geldwäsche, das ist bekannt, funktionieren am besten, wenn die Länder wirtschaftlich gut dastehen. Aber wenn die Mittel fehlen und der Konsum einbricht, brauchen alle Geld, und viele wollen dann gar nicht so genau wissen, woher es kommt. Wenn es kaum Brot gibt, fragt kaum einer, aus welcher Backstube es stammt: Die Mafia-Clans nutzen die alte Regel zu ihrem Vorteil. Daher ist die Auffassung, die Mafia sei ein rein italienisches Problem, so fehlgeleitet wie die Annahme, das Virus sei ein lokales Phänomen.

Die Mafia frisst die Realwirtschaft

Man denkt, es treffe vor allem fragile Wirtschaftsräume, sei also ein Thema vor allem für Süditalien oder Osteuropa. Doch das ist falsch. Seit Jahren sind die kriminellen Organisationen im gesamten europäischen Wirtschaftsleben aktiv, und sie lassen sich nicht entgehen, was ihnen die Covid-Ökonomie bietet. Covid-Ökonomie ist die durch die Pandemie erzeugte Wirtschaft, die für einige wenige zum Vorteil wird, während alle anderen unter der Katastrophe leiden. Realwirtschaft und die Wall Street haben sich zuletzt immer weiter voneinander entfernt.

Doch je schlechter es der Realwirtschaft geht, desto mehr blüht die Börse. Die Realwirtschaft aber, die Geschäfte und kleinen Unternehmen, die Hotels, Restaurants, Speditionsunternehmen, Spielhallen und Bars – was wird aus ihnen? Sie werden von der Mafia gefressen. Doch stellen sich die Europäer die einzige Frage, die sie sich stellen müssten, um ihre Realwirtschaft zu verteidigen? Nein! Die Frage lautet: Wer sorgt dafür, dass die Côte d’Azur oder die Costa del Sol, die wegen der Tourismuskrise 2020 in die Knie gegangen sind, wieder auf die Beine kommen? Was wird aus den Berliner Restaurants und den Londoner Pubs, die wegen des Lockdown wochenlang geschlossen waren? Was geschieht mit den nicht vermieteten Häusern in den Hauptstädten Europas? Wer nutzt sie für Erwerb und Spekulation? Dem schmutzigen Geld standen noch nie so viele Türen so weit auf wie heute, Kontrollen gibt es derzeit kaum. Die Pandemie befördert den Wucher überall, aber nur Italien scheint sich damit zu befassen.

Mehr zum Thema 1/

Die Daten des italienischen Innenministeriums sind deutlich: Im ersten Quartal 2020 ist der Wucher das einzige Verbrechen, das Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. In einer Zeit, in der alle anderen Verbrechen von Einbrüchen bis zu Erpressung zurückgegangen sind, stieg der Wucher um 9,6 Prozent an. Je häufiger Banken ihren Kunden Kredite verweigern, umso mehr blüht das Geschäft mit der Geldverleihe zu Wucherpreisen. Familien haben ja weiterhin ihre Ausgaben, und Unternehmen müssen trotz Kurzarbeit Mieten und Gehälter zahlen.

Die Mafia braucht keine Hilfsgelder

Die Geldverleiher zahlen stante pede und verlangen als Garantie das Einzige, was ihrer armen Kundschaft noch an Pfand geblieben ist: das eigene Leben. Denn sie wissen: Wem im Ernstfall das Haus abgefackelt oder die eigene Tochter vergewaltigt wird, der wird seine Schulden um jeden Preis zurückzahlen. Glauben Sie, das gibt es nur in Italien, aber nicht in Großbritannien, Spanien, Griechenland oder Frankreich? In Deutschland gab es die Debatte, ob die Mafia nur auf den Geldregen der Eurobonds gewartet habe. Die Sorge war groß, dass die Summen vollständig abgegriffen würden. Die Sicht spricht für Unkenntnis. Denn die Geschäfte der Mafia sind gigantisch. Allein ’ndrangheta erbeutet im Jahr sechzig Milliarden Euro, die Camorra zwischen zwanzig und fünfunddreißig Milliarden. Diese Organisationen verfügen demnach über so große Summen, dass sie auf europäische Hilfsgelder gewiss nicht gewartet haben.