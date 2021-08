Wiederaufbau in Magdeburg : Freies Spiel der Rekonstruktion

Wenn Wilhelm Polte, der in Magdeburg von allen Willi genannt wird, von der Vorkriegsarchitektur der Stadt erzählt, gerät er ins Schwärmen. Schon als Jugendlichen hätten ihn die Fotografien des alten Magdeburgs umgehauen – die Barockfassaden, die mondänen Stadtpaläste am Breiten Weg und die vielen Kirchen, die die Silhouette der Stadt prägten. Doch die Realität nach dem Zweiten Weltkrieg war eine andere. Von einer der einst größten zusammenhängenden Barockaltstädte Europas war nicht viel übrig geblieben. „Es gab einfach kein Zentrum mehr, das, was eine europäische Stadt ausmacht, fehlte“, sagt der Dreiundachtzigjährige. Was die Bomben des Zweiten Weltkriegs nicht vernichteten, wurde durch sozialistische Stadtumbaumaßnahmen zerstört. Magdeburg sollte ein Hochhaus im Zuckerbäckerstil bekommen, angelehnt an die „Sieben Schwestern“ in Moskau, außerdem breite Alleen und großflächige Aufmarschplätze. „Die Innenstadt wurde dabei zu achtzig Prozent zerstört und hat damit einen beträchtlichen Teil ihrer Identität und Seele verloren“, sagt Polte.

Momentan beschäftigt sich der Sozialdemokrat, von 1989 bis 2001 Oberbürgermeister der Stadt, mit einer unscheinbaren Grünfläche im Stadtzentrum, die einen traditionsreichen Namen trägt: Prämonstratenserberg. Im Schatten des Klosters Unser Lieben Frauen und zwischen der Elbe und Plattenbauten gelegen, spürt man wenig davon, dass hier vor hundert Jahren in einem dicht besiedelten Innenstadtviertel Menschen lebten, arbeiteten und Handel trieben. Der Prämonstratenserberg wurde in der DDR als Baufläche freigehalten und ist eine Brache geblieben. Polte will das gemeinsam mit ehemaligen Beamten und Politikern der Stadt ändern. Die Gruppe hat einen umfassenden Plan zur Rekonstruktion der Altstadt auf dem zweihundert mal hundertfünfzig Meter großen Areal vorgelegt. Zu diesem Zweck wurde eine Liste der architektonischen Denkmäler der Altstadt, zu denen im Stadtarchiv Aufzeichnungen und Fotografien vorliegen, erstellt.