Aktualisiert am

Wie Deutschlands größter künstlicher See entsteht

Seenlandschaft in der Lausitz

Seenlandschaft in der Lausitz :

Seenlandschaft in der Lausitz : Wie Deutschlands größter künstlicher See entsteht

Im Osten von Cottbus entsteht ein Ostsee. Eine Fläche von knapp zweitausend Hektar wird dort mit Wasser geflutet. Von einem hohen Aussichtsturm kann man den Blick kilometerweit über das weite Land schweifen lassen, sieht gewaltige Krater und riesige Sandflächen, die langsam abrutschen. Das hier war einmal eine der größten Kohlegruben des Landes. Seit 1981 wurden 220 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert, nicht zuletzt, um die Energieversorgung Berlins zu sichern.

Als Ende 2015 nach langem politischen Ringen der Kohleausstieg beschlossen wurde, suchte man nach Möglichkeiten, den ökonomischen, aber eben auch symbolischen Verlust in der Region aufzufangen. Der Blick ging nach Sachsen, in den Umkreis von Leipzig, wo ähnliche Unternehmungen schon geglückt sind. Ehemalige Abraumhalden haben sich dort in beliebte Seeanlagen verwandelt, mit Surfschulen, Fischrestaurants und kleinem Yachthafen. Das soll auch vor den Toren von Cottbus geschehen, durch die innovative Seegestaltung soll sich eine ganze Stadt nach Osten, hin zum Wasser drehen. Seit letztem Jahr wird die gigantische Fläche mit Grundwasser und Strömen aus der nahebei fließenden Spree geflutet.