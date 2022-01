20. Januar 2022

Text: FLORIAN SIEBECK

Fotos: DANIEL FARÒ

Manchmal geht Mai Huy Thong Tran in den Wald und beobachtet Bäume. Er schaut sich an, wie sie Wind und Wetter trotzen. Und er stellt sich immer dieselbe Frage: Was formte sie? Der Berliner hat seit jeher eine enge Bindung zu Pflanzen, vor allem aber zu essbaren. Er glaubt an die heilende Kraft der Natur. In Berlin betreibt der Designer, der in einem Kloster in Vietnam aufwuchs, mit seinem Partner mehrere vegetarisch-vegane Restaurants. In seine Kreationen fließen Kräuter wie Koriander, Zitronengras, Pandanblätter ein. In die Welt der Bäume kommt er, als sein Bruder zeitweise einige Bonsai bei ihm unterbringt. „Ich fing an, sie für ihn zurückzuschneiden. Und merkte, wie erfüllend diese Arbeit ist.“ Mittlerweile zieht er selbst Bonsais heran und versucht die Natur möglichst detailgetreu zu imitieren. 30 Exemplare hat er zu Hause. „Man kann sich mehrere Stunden in einer Pflanze verlieren. Seither gehe ich mit anderen Augen durch die Welt.“