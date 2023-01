Asteroid „2023 BU“ : Himmel!

Der lastwagengroße Asteroid „2023 BU“ ist um 01.29 Uhr (MEZ) der Erde am südlichsten Punkt von Südamerika am nächsten gewesen. Bild: AP

Alexander der Große empfing einst eine keltische Delegation und fragte sie, wovor sie am meisten Angst hätte. Vor gar nichts, antworteten die Kelten, außer der Himmel könnte über ihnen einstürzen. Diese bei Strabon und Arrian überlieferte Anekdote schaffte es als „Running Gag“ bis in die Asterix-Hefte, deren gallische Protagonisten auch fürchten, ihnen könnte der Himmel auf den Kopf fallen.

Nun wurden wir wieder einmal daran erinnert, dass derlei durchaus passieren kann: Am Donnerstag verfehlte der Asteroid „2023 BU“ die Erde nur um 3600 Kilometer – das ist ein Zehntel der Höhe, in der geostationäre Satelliten kreisen. Ob derlei in die Schlagzeilen gerät oder nicht, scheint allerdings etwas erratisch.