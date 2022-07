Marke Großbritannien : Wie England die heile Welt der Stars beschwört

Kein Land lobt seine Stars so geschlossen in den Himmel wie Großbritannien. Wenn überall Krise ist, will man wenigstens in der Unterhaltung Weltmeister sein.

Der Premierminister am Ende, die Regierung kaum handlungsfähig, die Wirtschaft stagnierend, die Inflationsrate rekordhoch: Großbritannien steckt in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Wieder einmal. Das ist nichts Neues. Tritt man einen Schritt zurück, entfernt sich vom Tagesgeschäft und erweitert den Fokus, sagen wir, auf das vergangene Jahrhundert, wird die steile Abwärtskurve, die das Königreich genommen hat und in der es sich noch immer befindet, unübersehbar. Vom größten und mächtigsten Imperium der Weltgeschichte hat es sich zurückverwandelt in ein kleines Inselreich in der Nordsee, eine Mittelmacht, die hauptsächlich von ihrer Geschichte lebt, so weit zu Politik und Wirtschaft.

Was die Kultur betrifft, ist zur gleichen Zeit allerdings etwas ganz anderes passiert. Während das Empire langsam, aber sicher unterging, was auch der Brexit nicht revidieren konnte, hat Großbritannien seinen kulturellen Einfluss rund um den Globus erhalten, gefestigt, wenn nicht gar gestärkt. Britische Unterhaltungskünstler aller Art – Musiker, Schauspieler, Schriftsteller, Filmemacher, Komiker, Maler oder Zauberlehrlinge – sind weltweit berühmt in einem Maß, von dem deutsche Kulturschaffende nur träumen können. Das liegt natürlich auch an der Weltsprache Englisch. Darüber hinaus aber besitzen die Briten weitere Vorteile, aus denen eins hervorsticht, weil sich in ihm die anderen spiegeln: Anders als deutsche Künstler lieben es die Briten, einander mit angemessener Ironie in den Himmel zu loben, sich gegenseitig zu unterstützen und dadurch lustvoll den gemeinsamen Wert zu steigern. Es ist, als ob im Heimatland von Adam Smith, dort, wo die Theorie des Wettbewerbs geboren wurde, eine neue, produktivere Form der Konkurrenz praktiziert wird – die der gegenseitigen Ehrung und Bewunderung zum allgemeinen Vorteil.

Diese britische Art kultureller Fremdbestäubung, die am Ende allen nutzt, ist ein globaler Wettbewerbsvorteil. Kein Phänomen illustriert das besser als die liebevolle Aufzucht und Pflege sogenannter „National Treasures“. Als „nationale Schätze“ werden halb ironisch, halb todernst Stars bezeichnet, die besonders britisch und besonders liebenswert sind. Sie dürfen gerne eigen und auch verschroben sein, gerne etwas älter, müssen eine Menge Humor und Selbstironie besitzen, das Herz am richtigen Fleck haben und, sozusagen als Grundvoraussetzung, herausragende Meister ihres Fachs sein. Wer diese Kriterien erfüllt und nach Regeln, die keiner kennt, aber jeder versteht, zum „National Treasure“ erklärt wird, dient nach innen der nationalen Selbstvergewisserung – und nach außen als kostbares Aushängeschild.

Amerika als krasses Gegenbeispiel

Beispiele sind die Schauspielerin Judi Dench, der Biologe David Attenborough, der Musiker Paul McCartney, das Model Kate Moss oder der Fernsehkoch Jamie Oliver. Indem ihr Ruhm mit vereinten Kräften vermehrt wird, profitiert am Ende das ganze Land, weil sie die Marke Großbritannien hell und immer heller strahlen lassen.

Es handelt sich im Grunde um geschickte Eigenwerbung, was die Frage aufwirft, warum andere Länder das den Briten nicht nachmachen und ihre eigenen Stars nicht genauso geschlossen ins Rampenlicht stellen. In Amerika ist es offensichtlich: Da ist die Spaltung des Landes so weit fortgeschritten, dass es kaum einen Bereich des öffentlichen Lebens mehr gibt, dessen Protagonisten der Hälfte des Landes nicht als untragbar gelten. Die großen Musiker, Schriftsteller, Sportler und Schauspieler werden fast alle einem Lager zugeordnet und vom anderen geächtet.

Spaß und Ernst? Das geht doch nicht!

In Deutschland ist es nicht die politische Spaltung, die verhindert, dass die Nation geschlossen hinter ihren Besten steht, sondern die tiefe Kluft innerhalb des kulturellen Betriebs. E und U – die ernste und die unterhaltende Kunst – sind hierzulande meist getrennt. Was das breite Publikum liebt, ist vielen Kritikern häufig suspekt, und was die Kritiker preisen, bleibt dem breiten Publikum oft unverständlich.