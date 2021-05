Zukunft der Kirchen : Auf der Suche nach Antworten

Welche Rolle haben die Kirchen während der Corona-Katastrophe gespielt? Es gibt Erfolgsgeschichten einer offensiven Nutzung digitaler Kommunikation und guten Beteiligungszahlen an virtuellen Gottesdiensten. Allerdings ist die Frequenz digitaler Kommunikation in der Coronakrise überall in der Gesellschaft explodiert; die Kirchen ordnen sich in diesen Trend ein. Anders sieht es im Bereich der Seelsorge aus, von der eine repräsentative Befragung durch ökumenische Forschungsgemeinschaft CONTOC von Pfarrpersonen im ersten Lockdown 2020 ein ambivalentes Bild zeichnet.

Dreißig Prozent von ihnen blieben schlicht inaktiv. Aber achtunddreißig Prozent hätten Seelsorge am Telefon betrieben und die übrigen auf verschiedenen anderen Wegen. Seelsorge in Krankenhäusern und Altersheimen wäre nicht möglich gewesen. Mehr als die Hälfte der Betreffenden gibt an, der Rolle als Seelsorger nicht vollumfänglich gerecht geworden zu sein.