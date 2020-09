Mord an Rebeccah Blum : Im Namen der Mutter

Vor einigen Wochen hat eine junge Amerikanerin auf Instagram ein Foto und eine Erinnerung an ihre Mutter gepostet: „Ich möchte, dass man sich an ihren Namen erinnert und an keinen anderen Namen.“ Der Name ihrer Mutter ist Rebeccah Blum. Wenige Tage zuvor, am 22. Juli, war die in Berkeley geborene Kunsthistorikerin, die als Kuratorin und Galeriemitarbeiterin erst in Düsseldorf und dann in Berlin arbeitete, in ihrer Wohnung in Moabit von ihrem Lebensgefährten, dem britischen Fotokünstler Saul Fletcher, erstochen worden, der sich anschließend das Leben nahm.

Die Kunstszene gab sich auch über die Berichterstattung einiger Kunst-Medien schockiert, die zunächst vor allem Fletcher in den Mittelpunkt rückten, sein Werk adelten und ihn eher als Künstler darstellten, der gemordet hat, denn als Mörder. Sein 53 Jahre altes Opfer kam darin kaum vor. Blum ebnete als Kuratorin Talenten den Weg, stand Künstlerinnen wie Monika Baer und Jorinde Voigt zur Seite und prägte als Managerin mit eigener Firma und Projekten wie der Gründung des Projektraums Satellite Berlin das Berliner Kulturleben.