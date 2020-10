Polizeigewalt in Amerika : Wer sich verteidigt, greift den Staat an

I can’t breathe.“ Jede(r) von uns hat die Bilder gesehen, die Worte Georges Floyds und so vieler anderer afroamerikanischer Männer und Frauen gehört, die unter dem Gewicht von Männern in Uniform zu Tode kamen. Was konnte Floyd tun? Die Frage lautet nicht: „Was hat er getan?“, sondern was konnte er tun? Was konnte sein Körper tun, um sich zu verteidigen, um sein Leben zu verteidigen?

George Floyd starb vor unseren Augen, live. Er starb, als er sich verteidigte, als er trotz des Knies in seinem Nacken zu atmen versuchte, als er zu verstehen zu geben versuchte, dass er keine Luft bekommt, als er wiederholt sagte, dass er erstickt. Doch je mehr er sprach, je mehr er nach Luft rang, desto fester wurde der Polizeigriff und hinderte ihn, seine Arme zu befreien, seinen Kopf zu bewegen und seinem Brustkorb Erleichterung zu verschaffen. Je mehr er sich verteidigte, desto mehr starb er, das heißt, desto mehr kämpfte er ums Überleben, und dieser Impuls beschleunigte sicherlich seine Tötung. George Floyd wehrte sich nicht gegen die Polizei; sein Körper kämpfte nicht gegen eine Macht, die ihn zur Zielscheibe machte: sein Körper kämpfte, um sein Leben zu verteidigen.

Was nun aber über die kaltblütige Greueltat der Ermordung eines am Boden liegenden Mannes hinaus die Tragik dieser Szene charakterisiert, ist die Tatsache, dass man bei dieser Autoimmunbewegung, je mehr man sich verteidigt, mit jeder Bewegung, in jedem Moment des Überlebens der Agonie einen Schritt näher kommt. Genau dieser Mechanismus – der beim Tod von George Floyd paradigmatisch zum Tragen kam – scheint das Grundmuster der heutigen Repressionsdispositive zu sein; er bezeichnet einen eigenen Tötungsmechanismus, den Staaten heute anwenden.

Selbstverteidigung als Aggression

Vor dreißig Jahren stellte die live zu sehende Misshandlung Rodney Kings auf einer Autobahn in Los Angeles eine der ersten Filmsequenzen dieses sowohl materiellen als auch diskursiven Gewaltdispositivs dar: Je mehr Rodney King sein Leben zu retten, sein Gesicht vor den Schlägen zu schützen versuchte, desto mehr wurde er geschlagen und misshandelt.

Eine Verteidigungsgeste, ein Überlebensimpuls, eine Schutzbewegung und sogar das Hochheben der Hände als Friedenszeichen bilden von nun an endgültig und in einer fest gewordenen Form den Signifikanten eines Aktes der Aggression, der Rebellion, des Aufstands, der einen demokratischen Staat und seine Polizei zum Töten ermächtigt. Diese Logik hat eine transatlantische Geschichte, die es in den kolonialen Archiven und im Körpergedächtnis aufzuspüren und auszugraben gilt, um für unseren gegenwärtigen Widerstand andere Genealogien zu schaffen.

Und auch diesseits des Atlantiks erleben wir – bestürzt, aufgebracht – tragische Szenen purer Selbstverteidigung. Viele machen die unerhörte, verzweifelte Erfahrung ihrer eigenen – in ihnen, in sich selbst begrabenen – Kräfte, die sie mobilisieren und gegen den Rassismus verteidigen, der tötet. In Frankreich überlebte 2016 ein junger Mann von 18 Jahren nicht. Adama Traoré flehte die Gendarmen mit denselben Worten an, die George Floyd bei seiner Festnahme gebrauchte: „Ich kann nicht mehr atmen.“ Wie viele andere in Frankreich? Keine Namen, keine Zahlen zu nennen gehört zu den wirksamsten Taktiken, um die Realität zu verfälschen und unseren Geist zu vernebeln.

Protestieren, um das Leben zu verteidigen

Und um konkret kollektive Protestbewegungen zu verfälschen: Diese ähneln strenggenommen immer mehr Bewegungen zur Selbstverteidigung, zur Verteidigung eines menschenwürdigen Lebens, zur Verteidigung des Lebens überhaupt: Zugang zu einem Dach, Land, Luft, dem Recht zu essen, zu trinken, sich frei zu bewegen, sich um sich selbst zu kümmern, für seine Familie und sich zu sorgen, zu lieben, sich selbst zu lieben, ohne Gefahr zu laufen, vergiftet oder misshandelt, aufgerieben oder verletzt zu werden...