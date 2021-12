Deutschlands Russlandpolitik : Appeasement ist der falsche Weg

Aktualisiert am

Keine deutsche Unterstützung: Eine ukrainische Soldatin an der Linie zu den prorussischen Rebellen bei Debalzewe. Bild: dpa

Dezember 2021: Russische Truppen stehen an der Grenze zur Ukraine, Pu­tin behauptet, es fände dort ein „Genozid“ statt, Russlands stellvertretender Außenminister droht mehr oder minder offen mit Krieg. Das Ganze erinnert an die Ereignisse von 2014, lässt aber noch viel Schlimmeres befürchten. Und was macht das führende Land der Europäischen Union? Der Fraktionsvorsitzende der Partei, die die letz­ten Wahlen gewonnen hat, spricht von einer „Spirale von Drohungen und Gegendrohungen“, die „zu durchbrechen“ sei. Sein Parteikollege, der neue Kanzler Olaf Scholz, bezeichnet Nord Stream 2 als ein „privatwirtschaftliches Vorhaben“.

Außerdem blockiert Deutschland seit Monaten die Lieferung von ganzen neunzig Scharfschützengewehren an die ukrainische Ar­mee. Dabei dürfte eigentlich klar sein, dass die vor allem von Deutschland vor­angetriebene Appease­ment­-Po­litik gegenüber Russland grandios gescheitert ist, dass die russischen Gaslieferungen als politisches Druckmittel eingesetzt werden und dass im Fall des Falles die ukrainische Armee einem vielfach überlegenen Gegner allein ge­genüberstehen wird.